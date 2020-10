- Det er gleden i øynene deres som er drivkraften

Sport

- Det var veldig gøy, man setter pris på sånt. Det hjelper på motivasjonen, sier Erik Botten.

Primus motor

Torsdag 24. september overrasket Opdalingen Erik Botten under et møte på Kulturhuset i Oppdal.

Han ble mildt sagt overrasket, men ble glad da han fikk høre at han fortjente litt oppmerksomhet for å ha stått på som primus motor for fotballgruppen og for å til blant annet minitine.

- Det hjelper jo på motivasjonen, uttrykte han.

- Helt grønn

Da Botten selv startet som fotballtrener i Oppdal i 2006/2007 følte han seg like grønn som mange andre foreldre med lite trenererfaring.

- Jeg begynte da eldste sønnen startet. Den gang var jeg like grønn som de fleste andre foreldre som begir seg ut i en trenerrolle, selv om jeg hadde litt fotballerfaring fra tidligere, sier han.

Annerledes i dag

Ifølge Botten er det annerledes å være trener i dag, enn hva det var den gangen han startet.

- Selv følte jeg fokus på å vinne var større den gang. Foreldre sto ved sidelinjen, ropte og var engasjerte på godt og vondt. I dag har vi et annet fokus, forklarer han.

I dag er det blant annet lagt planer for hvordan foreldre og barn for å komme i gang. Det blir også tilbydd treningskurs for foreldre.

- Målet er å skape trygghet, trivsel og lære samarbeid. Det er den sosiale biten som er viktig, sier han videre.

- Gleden er drivkraften

I dag står Botten for rekrutteringsplan og trenerkurs. Samtidig har han fokus på barnefotballen.

Imidlertid er det menneskene som er hovedårsaken til at han fremdeles har et hjerte for å fortsette.

- Drivkraften er å se de gode øyeblikkene. Den gleden de har av å få et klapp på skulderen av lagkameratene, selv om man ikke presterte så godt som man ønsket. Det er gleden og mestringen i øynene deres som er motivasjonen, forklarer han avslutningsvis.