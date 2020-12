Har sørget for nylagte skispor etter nattens kraftige vind

Sport

Mannskap fra Dale Maskin AS har vært tidlig oppe 3. juledag for at du kan gå i nylagte skispor, selv etter det urolige været i går kveld og i natt.

- Vi har i løpet morgentimene frisket opp skisporene langs Skarvatnet. Som sannsynligvis flere har registrert, har det blåst kraftig i natt, men nå i lysninga, har vinden roet seg, opplyser Dale Maskin på Facebook.

Kun på vei

Det meldes om mere vind utover dagen, noe som gjør det krevende å opprettholde løypetilbudet fullt ut.

- Vi kan ikke annet enn å beklage det reduserte løypetilbudet som for tiden er klargjort. Løypene på myrområder lar seg dessverre ikke tråkkes, så det blir kun løyper på vei vi får kjørt under rådende vær og snøforhold, opplyser Dale Maskin.

Krevende forhold

Dale Maskin har hatt flere kjøreuhell på Nerskogen de siste ukene.

- Vi har kjørt gjennom isen både på elva Grøna og delvis i Minnilla, og flere bløtmyrer langs hele Nerskogen har vist seg som ikke kjøresikre under rådende forhold.

Løypeleggeren opplyser at dagens kjøring ikke er registrert på skisporet.no., og det er heller ikke montert GPS på nymaskina.

Takket være stor innsats fra løypemannskapet, meldes det likevel om fine skispor langs Skarvatnet.