Fotballtalentet har signert for Rosenborg og er ett steg nærmere fotballdrømmen

Sport

Håkon Røsten (15) går i 10. klasse ved Oppdal ungdomsskole og til høsten neste år venter et nytt kapittel for oppdalingen. Han vil satse på fotball og det blir mest sannsynlig videregående i Trondheim for å kunne satse på det han vil.

- Strinda videregående har et samarbeid med Rosenborg, så det kan hende jeg søker meg dit. Men jeg har ikke bestemt meg enda for hvilken skole jeg vil søke på, sier han til Opdalingen.

En rar fotballsesong

2020 har vært en rar fotballsesong. Korona utsatte sesongen og i en periode fikk man ikke lov til å spille fotball med kontakt.

- Det var en del landslagsaktivitet i starten på året, men så ble det bråstopp. Det ble en del egentrening her i Oppdal og jeg trente også mye sammen med broren min Elias da han var hjemme. Det ble mye av det samme og det ble litt kjedelig, men det var ekstra gøy når vi fikk komme i gang med fotball igjen, sier han.

I år har 15-åringen vært en del av Oppdal G19, laget som gikk ubeseiret gjennom sesongen og som feide konkurrentene av banen.

- Det var helt greit å gå gjennom en sesong ubeseiret. Vi har herjet og det har vært veldig gøy, sier han.

- For din egen del, hvordan har du utviklet det som spiller i år?

- Jeg vil tro at jeg har blitt en bedre fotballspiller. Jeg har fått trent en del, men den siste tiden har jeg vært ute med skade. Jeg har blant annet trent mye styrke og det kommer godt med som fotballspiller. Men det artigste er å kunne spille med ball, sier han.

Under korona ble det mye fokus på teknikk med ball, hurtighet, styrke og kondis.

- Jeg blir fort lei om jeg trener det samme hele tiden, sier han.

De siste årene har Røsten vært selvskreven på landslagssamling for 15-åringene i Norge. Han var på ei samling i vinter, ei samling i sommerferien i Porsgrunn og ei i september.

Signerte for Rosenborg

I midten av november kom nyheten om at Rosenborg henter Håkon Røsten fra Oppdal.

- For oss i Rosenborg er det akkurat slik vi ønsker det, når det dukker opp gode trønderske fotballtalenter. Det er ikke for oss i Rosenborg å bestemme hvor talentene kommer fra, det er det gode fotballmiljøer som skaper. Jeg vil derfor gi en stor honnør til Oppdal for den reisen som Håkon har hatt der frem til nå. Han har vært på landslag på 15-årsnivå og gjort det godt der. Nå skal han videre og ta nye steg, det tror vi at vi har muligheten til å bidra til å hjelpe han med i SalMar-akademiet. Gi skal gi han matching som gjør at han kan fortsette utviklingen sin og forhåpentligvis nå målene sine, sier akadamileder Roar Vikvang til rbk.no.

Akademilederen sier til nettstedet at Røsten er en moden fotballspiller ut ifra alder.

- Han er robust fysisk, men har samtidig ro i spillet sitt og er veldig god defensivt, som er en viktig egenskap for en midtstopper. Det handler om å nekte motstanderen å score mål og det er han god til. Han er også god i den offensive delen av spillet, så han har med seg et veldig godt utgangspunkt når han kommer hit, sier han.

For hovedpersonen selv, er dette et øyeblikk som han vil rangere utrolig høyt.

- Dette er noe av det største jeg har gjort. Det kom litt plutselig da avtalen var på bordet og plutselig satt jeg med en proffkontrakt. Det var veldig overraskende og gøy, og jeg hadde en liten anelse om at det kunne bli noe. Jeg har hospitert på 16- og 18-års laget til Rosenborg den siste tiden og det er noe jeg vil fortsette med fram til sommeren, sier han.

- Hvordan er det å signere for Rosenborg?

- Det er en drøm som går i oppfyllelse. Det er ganske sykt og nå kan jeg på en måte kalle meg for en profesjonell fotballspiller. Jeg ser ikke meg selv som det og det er litt rart. Men for meg er dette veien å gå og målet på sikt er å komme meg inn på A-laget, sier han.

- Hva må du gjøre for å klare å nå det målet?

- Jeg må trene mye og hardt. Jeg kommer fortsatt til å trene en del på egenhånd og det har funket veldig bra så langt i år. Når jeg eventuelt vil slå gjennom, er vanskelig å si, for jeg vet ikke hvordan nivået på Rosenborg 2 er og om jeg er langt unna, sier han.

Planen er at man skal slå sammen treningsgruppene for G18 og Rosenborg 2 og det er med dem han i hovedsak skal trene og spille med.

- Jeg skal også spille noen kamper for G16 og de stiller blant annet i NM. Det er en fin arena og få testet seg mot de beste i Norge på, sier han.

Støtte

Planen er at oppdalingen skal spille første halvdel av sesongen i Oppdal, før han slutter seg til Rosenborg til høsten.

- Det blir litt uvant å ikke skulle kle seg i grønt, men det kommer også til å bli spennende. Jeg har vært med Rosenborg i noen turneringer og treningskamper, så helt nytt blir det ikke, sier han.

- Hva har moderklubben betydd for deg?

- Fotballgruppa i Oppdal har betydd mye. Men også mine foreldre skal ha en stor del av æren for at jeg er der jeg er i dag. På de aller fleste lagene jeg har spilt på så har pappa vært trener og sammen med klubben har de hjulpet meg med å legge til rette. Klubben har vært støttende og jeg har spilt med mange gode medspillere og jeg hadde ikke sittet her med en proffkontrakt uten de, sier han.

Flere høydepunkt

- Hva har vært høydepunktet denne sesongen?

- Det har vært flere sesonger. Det å signere for Rosenborg var gøy og jeg har også spilt min første landskamp. Det skjedde på samlingen i høst og det var skikkelig artig. Det var også utrolig kult å gå ubeseiret gjennom sesongen med Oppdal, sier han.

Oppdalingen vant også Ivers Talentpris. Ivers Fotballfond ble opprettet i 1996 og bærer navnet til en av norsk fotballs største og mest markante profiler gjennom mange år – Odd Iversen.

Ivers Talentpris skal inspirere og motivere unge trønderske spillere til ytterligere satsing på både fotball og skole. Ivers Fotballfond administreres av NFF Trøndelag, og deles i dag ut av Odd sin familie representert ved Tor Odd Iversen med sønnen Theodor samt Maja Bonsaksen og Finn Morten Moe fra NFF Trøndelag. Stipendtildelingen skjer årlig til en gutt og ei jente i alderstrinnene 15-16 år

- Med prisen fikk jeg 10 000 kroner som jeg skulle gi videre til en klubb som jeg har spilt for. Derfor gikk pengene til Oppdal og det er veldig fint å kunne gi tilbake, sier han.

Røsten har også vært kaptein i noen kamper, både for kretslaget og i treningskamper på landslagssamlinger.

- Ser du på deg selv som en naturlig kapteinstype?

- Både og. Flere mener jeg passer å være kaptein, men jeg føler selv at det avhenger av hvilke kamper jeg spiller. Det er vanskelig å forklare, sier han.

Røsten spiller både i forsvar og på midten. Han synes det er minst like morsomt å spille på midten som i forsvar, for du får være med mer oppover og frem i banen.

Forbilde

- Er det noen spillere du ser opp til?

- Jeg har ikke bare et forbilde, jeg ser opp til flere. Wayne Rooney er det største og bare hele personen er en jeg ser opp til, sier han.

Det skjer mye bra i Rosenborg for tiden. A-laget kjemper om Europaplass og Rosenborgs kvinnelag tok medalje i deres første sesong i Toppserien.

- Hvordan har reaksjonene vært etter at du signerte for trønderklubben?

- Det er flere som har sagt at det er sykt og det har strømmet inn med gratulasjoner, sier han.