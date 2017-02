Dømt til åtte måneders ubetinget fengsel

En oppdalsmann født på 80-tallet måtte 15. februar i Sør-Trøndelag tingrett svare på flere tiltaler, deriblant trusler mot politifolk via sosiale medier. Han erkjente seg ikke skyldig i tiltalebeslutningen.

Mannen skal tidligere ha blitt dømt i en voldssak, og truslene er rettet mot politfolkene som gjennomførte etterforskningen i voldssaken.

Mannen skal ifølge tiltalen ha kontaktet en av politifolkene via Facebook/Messenger og kommet med utilslørte trusler om at det kommer til å bli "jævlig utrivelig" for politifolkene når de minst aner det. Vedkommende skal ha truet med å bruke "sin metode" og han avslutter meldingen med "sees i mørket".

Dette tiltalepunktet har en strafferamme på seks år.

I den andre tiltalepunktet blir oppdalsmannen anklaget for å utøvet vold mot en kvinne i Oppdal. Lovparagrafen som er benyttet på dette tiltalepunktet har en strafferamme på ett år, samt at dersom mannen blir dømt kan han også få en bot.

I det tredje tiltalepunktet blir vedkommende anklaget for å ha truet en mann på livet. Vedkommende skal ha lest inn en beskjed på telefonsvareren til den fornærmede med trulser om å slå han ihjel neste gang de møtes.

Mannen skal ha uttalt det "eneste som bryr meg i livet mitt er å ta livet av deg". Statsadvokaten mener at truslene er egnet til å fremkalle alvorlig frykt. Dersom vedkommende blir dømt har dette tiltalepunktet en strafferamme på ett år, samt at han også kan ilegges en bot.

I formildende retning, legger retten noe vekt på at tiltalte for alle poster langt på vei har erkjent de faktiske forhold, selv om det ikke foreligger noen uforbeholden tilståelse som kunne gitt et større utslag i straffutmålingen.

Retten kom til at riktig straff ville være åtte måneders ubetinget fengsel. Straffen er en fellesstraff med den betingede delen av Sør-Trøndelag tingretts dom av 3. mai 2016. Mannen er også ilagt å betale sakskostnader på 5000 kroner.