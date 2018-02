Musikalske innslag skal fortelle en historie

Kultur

I slutten av mars er det igjen klart for den tradisjonelle russerevyen. I år er det Åse Fossland og Elisabeth Aalberg som er revysjefer og Fossland forteller til Opdalingen at navnet på årets revy er «Reprise».

Revyen blir en unik forestilling, produsert av årets russ. Her blir det blant annet reprise på kjente og kjære musikalske innslag, samt flere episoder som har funnet sted her på Oppdal.

– Tittelen på revyen kom vi fram til på et planleggingsmøte, hvor vi kom med forskjellige forslag til hva vi ønsket at revyen skulle inneholde. Vi hadde veldig lyst at revyen blant annet skulle inneholde en del musikalske innslag, forteller Fossland.

Hun forteller at de musikalske innslagene blir brukt som et hjelpemiddel for å få fram det som har skjedd og skjer i Oppdal.

– Vi har ikke begynt å øve enda, men vi har begynt å sette inn i grupper som skal starte med skriveprosessen. Vi håper at vi kommer i gang med øvingene rett etter vinterferien, sier hun.

– Folk skal få valuta for pengene

– Hvilke tanker har du om årets russerevy?

– Det vi har planlagt så langt, er veldig bra. Avslutningsnummeret kommer også til å bli veldig spennende, for der er det koreografi involvert. Det er ikke alle av oss som kan danse, men det er ganske lett koreografi, så vi regner med at det kommer til å gå bra, sier Fossland.

Revyen kommer til å inneholde en god del musikkinnslag og Fossland sier at det er stor variasjon når det kommer til sang og musikk blant russen.

– Det er i hvert fall to som skal være hovedsangere, noen skal ha micer så skal resten synge med, sier hun.

– Hva tenker medrussen om årets revy?

– De utadvendte som kan sang og dans er gira, mens det er noen som ble veldig nervøs. Men vi kommer også til å ha innslag som folk i Oppdal kan relatere seg til, som for eksempel hendelser som har skjedd i bygda de siste årene. Lærerne på videregående skal heller ikke føle seg trygge. De har blitt imitert i flere russerevyer, men vi har tenkt å spice det opp litt, sier hun hemmelighetsfullt uten å ville røpe noe mer om hvordan de vil gjøre det.

Russerevyen i Oppdal har blitt satt opp i mange år, med varierende hell. Fossland er tydelig på at folk skal få valute for det de betaler for.

Ser fram til russetiden

Hun håper årets revy vil bli tatt godt imot av publikum.

– Jeg håper de blir overrasket og at de vil kose seg og senke skuldrene og nyter det vi skal presentere, sier hun.

Tiden fram mot russerevyen går fort og Fossland forteller at all russen gleder seg til å ta fatt på russetiden.

– Tiden flyr og plutselig er mai her. Etter at revyen er gjennomført, går det slag i slag fram til russedåpen og dermed er russetiden i gang. Jeg er selv med på en bil med åtte jenter og vi har bestemt oss for navnet Glamfam2018, sier hun.