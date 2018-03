Quiz - hvor mange klarer du?

Kultur

1. Hvem var den eneste som slo Astrid Øyre Slind i hennes klasse i Vasaloppet i år?

2. Hvilken folkevalgte forsamling har sin parlamentsbygning i Karasjok?

3. Hvor kjørte Timon Haugan ned til 25.-plass og verdenscuppoeng forrige helg?

4. Hvilke farger har sirklene på spillmatten i Twister?

5. Hva står forkortelsen UKM for?

6. Hvor går den populære sykkelruten Rallarvegen?

7. Hvor mange mål av Nasjonalmuseet i Oslo vil bli dekket av skifer fra Oppdal?

8. Hvilket merke er bilen gjøres om til en tidsmaskin i Tilbake til fremtiden-filmene?

9. Lesertallene for norske aviser kom denne uken. Hvor mange flere lesere har Opdalingen fått på ett år?

10. I hvilket land er Willem-Alexander konge?

11. Hillary Clinton og Madeleine Albright har begge studert en tid ved Wellesley College. Hva er spesielt med dette universitetet?

12. I hvilken bosnisk by ligger broen Stari Most, som i 1993 ble et symbol på krigen i det tidligere Jugoslavia?

13. Hva heter oldtidsbyen i Tyrkia der du kan besøke Celsus-biblioteket?

14. Hvilken matvare er det forbudt å ta med inn i Norge, uansett mengde?

15. Hva var gjennomsnittsvekten for profesjonelle sumobrytere i den høyeste divisjonen i 2016?

16. Hva er yukigassen?

17. Hvilken filosofisk retning regnes Arne Næss som grunnlegger av?

18. Serbia, Montenegro, Kroatia, Bosnia-Hercegovina, Makedonia, Slovenia og Kosovo var tidligere hvilket land?

19. Hva er forbudt å ha på seg når du besøker Hellas' turistattraksjoner?

20. Hvilken film fra 1997 var nominert til 14 Oscar og vant 11 av dem?

Svar: 1. Lina Korsgren 2. Sametinget 3. Kranjska Gora 4. Rød, gul, blå og grønn 5. Ungdommens kulturmønstring 6. Mellom Haugastøl og Flåm 7. 17 mål 8. DeLorean 9. 600 nye lesere 10. Nederland 11. Kun kvinner kan studere der 12. I Mostar 13. Efesos 14. Poteter 15. 160 kg 16. En snøballkrig-konkurranse opprinnelig fra Japan, med årlige turneringer i blant annet Vardø. 17. Økosofien, som sier at alt liv har like stor verdi 18. Jugoslavia? 19. Høye hæler, fordi de kan ødelegge ruinene 20. Titanic