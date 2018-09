Klar for en ny korsesong fullspekket med mye moro

Kultur

Oppdal Songlag er klar for en ny korsesong og førstkommende torsdag har de sin første øvelse etter sommeren. Ingvild Vikan er leder i PR- og arrangementskomiteen og hun forteller at de gleder seg enormt mye til å starte en ny sesong.

– Det går rykter om at det er flere, unge som vil være med. Vi er alltid ute etter nye folk og vi håper å se flere nye fjes på torsdag, sier hun.

Selv om de har hatt sommerferie, har de likevel drevet med rekrutteringsarbeid.

– Neste generasjons korsangere og deres venner er spurt. Det er ofte at dette skjer i nettverk, sier hun.

– Hvor motiverende er det for dere at flere har ymtet frampå at de vil bli med?

– Det er kjempemotiverende. Vi trenger stadig nye stemmer som kan være med å påvirke koret og korets utvikling. Vi håper at koret vil leve lenge. Så er spørsmålet om vi skal jobbe mer prosjektrettet eller annerledes, sier hun.

Hun påpeker også at sang er sunt for både kropp og sjel.

– Sang og musikk gjør godt for både den fysiske og psykiske helsen. Det er en meningsfull fritidsaktivitet, sier Vikan.

I dag har koret rundt 35 medlemmer og 1/4 av dem er mannfolk. Vikan forteller at de gjerne skulle hatt flere mannfolk med.

– Det er et godt spørsmål hvorfor det er vanskeligere å rekruttere menn. Kanskje det er enklere å bli med om kameraten starter, sier hun.

Framover har koret mye spennende på agendaen. Tove Ramlo-Ystad, kjent fra damekoret Cantus skal veilede koret et par kvelder i høst. I tillegg skal de på en lokal turne i OMM og på Engan, i tillegg til at det muligens vil bli noen konserter før jul.

– På februar skal vi til Røros å delta på Vinterfestivalen. Der kommer vi til å treffe kor fra forskjellige plasser i Midt-Norge og det er veldig artig. I tillegg skal vi være med på et korstevne på Hemne til sommeren, sier hun.

Til høsten har de også et storprosjekt på gang, sammen med en annen aktør.

– Det blir utrolig deilig å komme i gang med en ny sesong nå. Vi gleder oss alltid litt ekstra når den første korøvelsen nærmer seg, sier hun.