- Møte med mennesker gir motivasjon, påfyll og arbeidsglede

Kultur

Omtrent 80 personer møtte opp på Nerskogen da Rennebu Frivilligsentral markerte sitt 20-års jubileum sist søndag. Daglig leder Maj Britt Svorkdal Hess, som forøvrig har vært med helt fra fra starten, og som på mange måter er frivilligsentralen, ønsket velkommen og tok oss med på et tilbakeblikk over sentralens mangeslungne virksomhet.

Det er ikke rent lite som har sprunget ut av prosjekt, tiltak og hendelser i årenes løp, men det er likevel det medmenneskelige aspektet Svorkdal Hess kanskje setter aller mest pris på i jobben.

- Jeg vil si som Olav Duun; eit godt menneskje er betre enn alt anna godt. Møte med mennesker er frivilligsentralens slagord, og det har også vært drivkraften i arbeidshverdagen min. Disse møtene har gitt meg motivasjon, påfyll og arbeidsglede, sier hun.

Rennebu frivilligsentral har gjennom årene satt i gang over 60 ulike tiltak, gjennomført godt over hundre arrangement som konserter, kurs og utstillinger, satt i gang hørselshjelp, småbarnstreff, kjørekurs, midtsommerfest, bygd sansehage, arrangert friluftsdager, hatt frivillighet som fag på skolen, organisert varekjøring, leksehjelp, opprettet en utstyrssentral og arrangert språkkafe, bare for å nevne noe.

For å holde et såpass høyt aktivitetsnivå, trengs det mannskap, og Svorkdal Hess forteller at det er snakk om mange timer med gratisarbeide, utført av mange frivillige.

- Nærmere 350 frivillige har utløst nesten nitti tusen frivillige timer i disse årene, sier hun, mektig stolt over sine gode hjelpere.

Dagen på Nerskogen startet med servering av burger fra Trollheimen, der flesteparten valgte å innta delikatessen ute i solskinnet. Etter hvert forflyttet forsamlingen seg innendørs i de gamle skolelokalene, der det ble taler, allsang, minikonsert med trubadur Jo Sverre og skrønemakeri fra artigkaillen Ole Magnar Morken fra Skaun.

Festkaken med marsipanlokk gikk ned på høykant, en go'bit de kunne nyte med god samvittighet, alle disse som i løpet av året gjør en uvurderlig - og ubetalt - innsats for lokalsamfunnet.

- Jeg føler meg utrolig privilegert som har så mange å jobbe sammen med som gjør en innsats uten å få en krone i betaling. Det er nokså spesielt og veldig trivelig. Jeg har nok verdens beste jobb, smiler hun.