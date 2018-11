Gåte kommer til Oppdal

Kultur

Lørdag 23. februar blir det konsert med selveste Gåte i Oppdal kulturhus.

Etter 12 års stillhet, gjorde Gåte våren 2018 comeback med bandets ny EP, strålende kritikker og utsolgte konserter gjennom hele sommeren. I høst slapp de bandets første album siden «Isolilja» fra 2004. Den nye plata heter «Svevn». Nye medlemmer siden sist, er Mats Paulsen på bass og Jan Even Schärer på trommer.

Gåte ble startet av søskenparet Sveinung og Gunnhild Sundli i 1999. De gjorde seg raskt bemerket med å kombinere norsk folkemusikk med eksplosiv og progressiv rock, og det var spesielt i årene 2001 til 2006, da de gjennom spektakulære konserter, to studioalbum, to EP-er og ett livealbum, gjorde stor suksess. Bandet har solgt over 100 000 album, de har toppet VG-lista og har vunnet flere priser, deriblant Spellemann- og Prøysenprisen.

Søskenparet Sundli har en solid forankring i folkemusikken. Det er derfor naturlig for dem å fortsette å bygge musikken rundt gammelt tradisjonsmateriale. Samtidig har det meldt seg et behov for å skape noe helt nytt. Det nyskrevne materialet vil være sterkt inspirert av gammelt tradisjonsmateriale, slik at nytt og gammelt kan gå hånd i hånd og skli naturlig inn i et felles «Gåte-univers».

– Vi synes det har vært veldig fint å komme tilbake etter så mange år. Vi har alle gjort oss mange ulike og viktige erfaringer på vår veg siden forrige runde, som vi nå tar med oss inn i Gåte. Vi tror at vi nå er klokere, dyktigere, mer bevisst og samlet enn vi noen gang har vært, sier bandet i en pressemelding.