- Tror karene er litt hemmelighetsfulle

Kultur

I morgen er det valentinsdag. Men går folk i Oppdal av skaftet for å kjøpe gaver til sine kjære på den tradisjonsrike kjærlighetsdagen?

- Jeg merker egentlig ikke så stor forskjell på salget nå i forhold til hvordan det er ellers i året. Det kan hende at det er flere innom og kjøper valentinsdagsgaver på ettermiddagen, når noen av de andre jentene er på jobb, sier butikksjef Jorunn Morken ved Skin Tonic på Domus Oppdal.

Hun sier at salget var bra til morsdagen. Det er tradisjonelt sett en dag hvor mange kjøper gaver i butikken.

Ingen stor tradisjon

- Men det virker ikke som at det er helt den store tradisjonen for å feire valentinsdagen i Oppdal, ennå, selv om vi så klart selger en del.

- Er det noen produkter som er ekstra populære?

- Jean Pauls «Gaultier» er populær. Det er faktisk en sommerduft, men den selger vi av hele året, sier Morken.

Populær blant ungdommen

En av de mest populære parfymene blant karene er Paco Rabannes «One Million».

- One million er veldig populær blant ungdommene. Den er ikke blant de nyeste, men det går mye av den. Vi har også populære produkter fra Versace, Armani og andre produsenter, sier hun.

- Er det flest damer eller menn som er innom og kjøper gaver til valentinsdagen?

- Det var et vanskelig spørsmål. Hvis det kommer en kar hit så er det litt artig, synes nå jeg da, men det er nok flest damer. De handler til kjærestene sine. Karene handler nok mest når det er noe de trenger.

- Hemmelighetsfulle

- Handler karene for å være romantiske eller tror du de gjør det mest fordi de har dårlig samvittighet?

- Det tørr jeg nesten ikke svare på, ler hun og fortsetter:

- Jeg vil tro de er litt romantiske, hvis de faktisk går ut og kjøper en parfyme til kjærestene sine på Valentinsdagen. Og det kan det godt hende at de gjør, også. Men de er nok litt hemmelighetsfulle rundt det. Det er nok ikke alltid at de forteller oss som står bak disken at parfymen de kjøper er ment som en valentinsgave.