Oppdaling mottar norsk jazz’ høyeste utmerkelse

Kultur

Jazzmusiker Ingebrigt Håker Flaten er tildelt norsk jazz’ høyeste utmerkelse, Buddy-prisen, for 2018. I begrunnelsen for prisen sier styret i Norsk jazzforum blant annet at Ingebrigt Håker Flaten har vært en av de mest sentrale musikerne på den norske jazzscenen siden midten av 90-tallet, og at han har en helt egen åpenhet i sin tilnærming til jazzens vesen til stor inspirasjon for hans medmusikere.