Lokal rockegjeng er helt sentrale aktører når superstjernen endelig opptrer på hjemmebane

Kultur

- Det å få til noe i hjembygda er bare helt supert, og dette er jo noe langt mer enn det vi driver med i Berkåk Rock, sier Knut Berntsen.

Den hardtslående gjengen i Berkåk Rock, kjent for sin årlige happening der det i stor grad spilles musikk med aggressiv vokal og fete gitarriff, er helt sentrale aktører når Astrid S entrer scena i Rennebuhallen om en drøy uke. En noe annerledes sjanger enn det vår internasjonale superstjerne står for altså, men likefullt.

- Vi har snakket en del om å få til en annen type konsert, og fikk nyss i at Astrid ønsket å spille i Rennebu. Vi tok først kontakt, og Marstrander i managementet tok så kontakt med oss, via Astrid S. Siden har det blitt en heftig korrespondanse, der jeg ble en slags kontaktperson i forhold til arrangementet. Vi i Berkåk Rock hadde ikke tjangs til å få til dette selv, så vi fikk på plass en arrangementskomite, der vi er en av fire medarrangører, sier han.

Stig Rune Bråthen fra Berkåk Rock er fast i hovedkomiteen, men mange andre fra rockemiljøet stiller opp for at det hele skal gå så smertefritt som mulig.

- Vi sjauer, løfter og bærer, står for vaktholdet og hjelper til der det trengs. Og så fikser vi raideren til Astrid S., sier han.

Apropos raider. Eksemplene er mange på de noe spesielle kravene superstjernene har når de skal holde sine konserter, men vår lokale stjerne har føttene godt plantet på jorda, også når det gjelder hva som skal stå i garderoben når hun kommer til Rennebuhallen.

- Ja, hun er veldig nedpå, også på dette området. Det handler mest om vannflasker, så back stage blir det ikke russisk kaviar og dyr sjampanje, ler Berntsen.

En konsert av dette formatet krever også førsteklasses lyd og scenelys. Her er det en annen lokal aktør som har fått ansvaret, selv om folka bak Astrid S i utgangspunktet var nokså skeptiske til å hyre inn en "ukjent" aktør.

- De er nokså kravstore, og det er veldig artig at arrangøren gikk inn for dette, sier Jan Kåre Halgunset.

Halgunset i West Sound er da heller ikke ukjent i gamet, og har som han sier prøvd dette før. Rennbyggen gleder seg da også vilt til neste søndag.

- Jeg drev ganske stort med dette da jeg bodde på Stord, og har hatt ansvaret for lyd og lys til konserter med både TOTO og Deep Purple i tillegg til de fleste store norske bandene. Jeg har også fulgt Smokie på deres vestlandsturne, så jeg har da vært med på litt av hvert. Nå gleder jeg meg til søndag, sier Halgunset fra garasjen på Berkåk.

I garasjen er han i full gang med forberedelsene til neste helgs evenement, for det er mye som skal sjekkes før utstyret fraktes ned til Rennebuhallen.

- Jeg starter riggingen på fredag, og alt er helt sikkert på plass da bandet kommer til Rennebuhallen søndag formiddag, lover han.

Den etterlengtede konserten med vår egen sangstjerne, nærmer seg raskt utsolgt. Det betyr at 1200 mennesker vil fylle Rennebuhallen neste søndag. Når Astrid Smeplass selv ankommer Rennebu, er ikke godt å si, for hun er mildt sagt stadig på farten. I disse dager er hun i USA, der hun i kveld (onsdag) er gjest hos Seth Meyers i det populære programmet "Late Night" på NBC.

Tirsdag kom nyheten om at Astrid S til våren turnerer i USA sammen med Zara Larsson på hennes "Don't Worry Bout Me Tour". Her skal de i april og mai, holde konserter i San Francisco, Los Angeles, Santa Ana, Boston, New York, Washington DC., og Philadelphia.

I morgen, torsdag, holder hun konsert i Brooklyn, New York, før hun i neste uke holder eksklusive konserter i Hamar og Sogndal, før hun søndag altså "kommer hjem" og holder konsert i det som blir årets store happening i Rennebuhallen.

I dag ble det også klart at det er sangtalentet Sigrid Øverland Kjeka som får æren av å være support for Astrid S, før hun selv entrer scena i Rennebus storstue.