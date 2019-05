- Vi har stor tro på kafeen på Lønset

Kultur

Fra å være en kafé drevet på dugnad har lokalene til Lønset Kafé blitt bygget om til en kafé i profesjonell drift. Lisen Lindström og familien har tatt over driften på heltid. 1. mai var første åpningsdag for kafeen og Lindström forteller til Opdalingen at det har vært bra med folk siden åpningen.

– Det kommer flere folk for hver gang og det virker som om ordet sprer seg. Vi skriver opp antall besøkende, slik at vi har en oversikt over hvordan besøkstallet utvikler seg. Vi må også få huke inn de som kjører forbi Lønset og det er allerede flere turister som har vært innom oss. Hytteturistene vil også bli viktige framover, sier hun til Opdalingen.

- Utrolig trivelig

Opdalingen har mottatt flere tips om at familien Lindström fortjener ukens blomst, på grunn av at de har laget en møteplass som samler folket i kretsen og som er et positiv tilskudd til Lønset.

– Dette var veldig trivelig. Vi har fått veldig mange positive tilbakemeldinger fra folk etter at vi startet, så dette var en veldig fin overraskelse, sier hun til Opdalingen.

Spørsmål om å ta over kafeen fikk de i desember i fjor. Da var kafeen drevet på dugnad og de fikk spørsmål om de ville starte opp i egen regi.

– Vi tenkte at dette ville bli veldig kult og at det var noe Lønset trengte. Vi har stor tro på dette, sier hun.

Lisen Lindström har jobbet i serviceyrker siden hun var 16 år. I tillegg til å bake, tilberede og servere maten i kafeen ved hjelp av mann og sønn, er Lindström nå også daglig leder, administrator og regnskapsfører.

– Vi har holdt på med ulike bedrifter i Sverige gjennom femten år, blant annet drift av en dyrebutikk. Her på Lønset har vi bodd fast i et år, forteller hun.

Framtidsplaner

Nå som sommervarmen har vist seg fra sin beste side, har kuleisen vært svært populær på kafeen, både for store og små. I tillegg til isservering, så serveres det også forskjellige baguetter og bakervarer. Lisen forteller at det er hun som står for bakingen.

– Tanken er at dette skal være en plass hvor for eksempel foreninger kan booke møter. Vi har også tatt over bingoen fra Moatun. Vi har også flere planer framover, men det er ikke noe som er spikret enda, sier hun.

– I tillegg har vi en bakgård hvor vi kan ha uteservering, og det er noe vi har søkt om. Det tror vi kommer til å bli veldig trivelig, sier hun.