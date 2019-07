Kultur

- Dette er helt utrolig, vi må klype oss selv i armen, sier grunnlegger av MOT, Atle Vårvik.

Lørdag 13. juli samlet 39 000 mennesker seg i Granåsen for å høre et av verdens største band, Metallica. I forbindelse med konserten valgte bandet å gi tilbake til den norske organisasjonen MOT som arbeider med å styrke ungdoms robusthet og mot gjennom livsmestringsprogrammer i skolen.

- Vi er så glad og utrolig takknemlig for at Metallica valgte oss ut som eneste norske organisasjon som mottok donasjon fra dem. Det er en enorm anerkjennelse til det lokale og globale arbeidet som gjøres for å styrke ungdoms robusthet og MOT som igjen forebygger samfunnsproblemer og bidrar til en varmere og tryggere verden. Dette betyr utrolig mye for oss, sier Atle Vårvik.

- Surrealistisk!

Før konserten startet, møtte nemlig metalbandet organisasjonen MOT for å overrekke en sjekk på hele 350 000 kroner. Kommunikasjonsansvarlig for MOT Norge, Regine Oen Hatten, beskriver møtet med bandet som helt uvirkelig.

- Det er jo klart det er helt surrealistisk når man står og venter på å møte et av verdens største band. Vi ble overveldet over hvor oppriktig interessert de var i vår organisasjon, og bandet stilte flere konkrete spørsmål om hvordan vi arbeider. Blant annet var vokalist James Hetfield interessert i konkrete eksempler på hva vi gjør for å gi ungdom troen på seg selv og bli sterk inni seg selv. Bassisten, Robert Trujillo, ble stående en god stund etterpå og for å understreke hvor viktig arbeidet vi gjør er ettersom han selv har barn i vår målgruppe.

I februar var det 22 år siden MOT ble stiftet under ski VM, nettopp i Granåsen. Siden den gang har MOT vokst seg store og er nå etablert i fem land.

- Det var utrolig spesielt å motta donasjonen her i Granåsen hvor MOT ble stiftet av Atle Vårvik, Johann Olav Koss, Rune Bratseth og Dag Otto Lauritzen i 1997. De startet MOT for å forebygge samfunnsproblemer som mobbing, rusmisbruk, utenforskap og psykiske vansker. Det er stort og stå her i dag og motta den donasjonen 22 år senere og vite at vi i dag forandrer ungdoms liv i fem land, sier Oen Hatten.

Drømmen om USA

Nå drømmer MOT om å ekspandere til flere land, og håper at donasjonen fra det amerikanske bandet kan være et godt startskudd for etablering av MOT i USA.

- For et par uker siden hadde vi besøk i Norge av en som skal starte opp MOT i Minnesota, USA, så dette kan jo bli en ordentlig pangstart for oss. Vår drøm er at dette kan hjelpe oss å gjøre en forskjell for enda flere ungdommer over hele verden, sier Vårvik.