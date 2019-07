- Dans kan lindre Parkinson

Kultur

Rolf Westman fra pensjonistforeningen forteller at dans er mosjon, selv om mange ikke tenker over dette. Han sier at dans kan hjelpe til med å lindre lidelser som Parkinsons sykdom.

Når gammeldansen starter opp etter sommerpausen blir det danset både vals, foxtrot, swing og pols, alt etter ønske og behov.

Slipersæters kvartett spiller livemusikk på trekkspill, gitar og bass, og noen ganger er trekkspillklubben med. Gammeldansen foregår på mandager.

- Det med mosjon er av vesentlig betydning. Det er greit nok å gå tur eller å springe, men å koordinere det med musikk gir god effekt, forklarer Westman.

Westman nevner at det blir servering av kaffe og kaker kl 21, og at moroa er over klokka halv elleve på kvelden. Det varierer hvor mange som deltar i dansen, som starter kl 19.30.

- Det er åpent for alle som føler trang til å bli med, understreker han.

Rolf Westman håper mange vil bli med i oppstarten av en ny sesong for gammeldansen.

- Dans er sosialt samvær, mosjon og gir god helse, sier han med et smil.