Nå har folk fått fart på seg, så da blir det fest

Kultur

- Det har vært litt i tvil om vi skulle arrangere julebord i år, men nå har vi allerede fått over 120 påmeldte, så da blir det julebord lørdag 30. november kl. 19.00

Det opplyser Kenneth Teigen i Rennebu Næringsforening.

Årlig arrangement kan bli avlyst Medlemsbedriftene bestemmer selv om det felles julebordet skal avholdes årlig eller annet hvert år.

120 er en bra start, men det understrekes at kultursalen i Rennebuhallen har plass til langt flere.

- Vi har plass mange flere, så nå håper vi på påmelding fra dere som så langt ikke har meldt dere på. Dette blir en trivelig kveld med god julemat fra Mjuklia, og muligheter for dans til musikk av Ole Ingvars, så alle er hjertelig velkommen, sier Teigen på vegne av julebordkomiteen.

Det blir selvsagt mulighet for å ta en svingom i kultursalen, og ute i foajeen er det god plass til de som vil ta en trivelig prat i litt roligere omgivelser.

Fristen for å melde seg på Rennebu Næringsforening sitt tradisjonelle julebord, er satt til 15. november, der endelig antall kan endres helt frem til 22. november.

Årets komitè for julebordet, er Elisabeth Nyberg, Siv Remetun Lånke og Kenneth Teigen, og det bes om at påmelding skjer til en av disse via epost.