Bjørn Eidsvåg og Sigvart Dagsland til Oppdal

Kultur

Sigvart Dagsland og Bjørn Eidsvåg kommer til Oppdal kulturhus 21. mars. Det opplyser Guri Hokseng i en pressemelding til Opdalingen.

- Billettene til høstens konsertrunde er utsolgt på hvert eneste sted, vi er utrolig glade for at de fortsetter turnerekka også inn i det nye året, sier Hokseng.

Dagsland og Eidsvåg har en fartstid i bransjen på over 70 år til sammen. De har begge opparbeidet seg unike posisjoner i norsk musikkliv og blir ansett som to av våre fremste artister.

Nå slår de sammen to omfangsrike låtkataloger og publikum kan dermed vente seg en konsertopplevelse for historiebøkene. Det er duket for en stemningsfull, oppløftende og ikke minst gåsehud-fremkallende kveld.

Billettene legges ut for salg førstkommende fredag – 6. desember.

Må flytte storkonsert til nabokommunen Lokal arrangør ser seg nødt til å skvise hjembygdas storstue til fordel for nabokommunen når de booker nasjonal artist.