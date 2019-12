Malmfull baryton, kor og korps synger og spiller julen inn

Kultur

Det er bare få dager til selve høytiden starter, og vi regner med at det stulles og stelles i de tusen hjem. I en travel førjulstid, kan det derfor være godt å la ord og toner sørge for at skuldrene senkes for en stakket stund.

En anledning til dette får du om du tar turen til jubileumskirka på Voll i kveld. Fredag kveld avholdes nemlig den tradisjonelle julekonserten i Rennebu, der korene og korpset i bygda går sammen om sette folk i den rette modusen, fire dager før julaften.

Arrangementet i Rennebu kirke inneholder sang av Rennebu Mannskor, Damekoret Røst og kveldens arrangør; Rennebu Songkor, mens det er ungdommene i Rennebu skolekorps som sørger for feiende flott instrumental julemusikk.

I tillegg blir ovennevnte, blir det solistfremførelse av Olav Syrstad. Den malmfulle barytonrøsten får tonefølge av Kjersti Kvam, mens Gjermund Kvam står for de verbale betrakningene denne kvelden.