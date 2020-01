I kveld klarte Astrid S det ingen andre musikere har klart før

Kultur

I kveld ble prisen Årets trønder delt ut under Adresseavisen og TSOs nyttårskonsert i Olavshallen. Astrid S var en av fem finalister. De andre finalistene var Odd Reitan, Johannes Høsflot Klæbo, Victor Sotberg og Heidi Bjerkan.

Etter at avstemmingen ble avsluttet i forrige uke, så ble det i kveld klart at det var artisten fra Rennebu som stakk av med den gjeve prisen. Hun er den første musikeren som vinner denne prisen. Det skriver Adresseavisen.

Astrid S har blitt nominert til prisen ved flere anledninger og i år ble hun plukket ut som en av fem finalister av juryen. Etter at de fem finalistene ble presentert i jula, har folket kunne stemt på den de mente fortjente prisen.

Totalt kom det inn over 55.000 stemmer.

Sjefsredaktør Kirsti Husby i Adresseavisen, sier til avisen at Astrid S er et forbilde for svært mange og at hun har vært en strålende ambassadør for Trøndelag i flere år og at hun har jobbet hardt for å lykkes.

Hovedpersonen selv hadde ikke anledning til å være til stede under kveldens utdeling, men hun sier til avisen at det er stas å vinne en slik pris som dette og at for henne er denne prisen noe av det gjeveste man kan vinne.