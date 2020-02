Lettvint revejakt i Grytdalen

Kultur

Torsdag 20.2.1964

75 år

En kjent arbeidets adelsmann, Arnt O. Uv, fyller 75 år tysdag 25. februar. Da han for nokre år sidan slutta i vegvesenet si teneste kunne han sjå attende på 50 års tenestetid. Han var ein trufast og dugande arbeidskar som har sett si ære i å gjera godt arbeid. Han var godt likt av arbeidskameratane sine. Etter at han slutta i vegvesenet er han sume tider hjå døtrene sine på Seshaugen og så er han i heimen sin i heimegrenda på Lønset, som han bygde seg i 1930. Mange vil hugse han på dagen og ynskje til lukke.

Tirsdag 25.2.1975

Svarthaugrennet

gikk av stabelen sist søndag med 102 deltakere. Strålende solskinn skapte en fin ramme omkring arrangementet, men flesteparten av løperskaren hadde det såpass travelt at de ikke hadde tid til å nyte hverken utsikt eller godvær. En del publikum var møtt fram på flere steder i løypa, hvor de heiet fram sine favoritter. Mange var det også som gikk Svarthaugen rundt for trimmens skyld, og disse fikk diplom for sin innsats. En fin skidag, både for trim og konkurranse.

Mandag 21.2.1938

Esten K. Gorset

er mellem dem som er blitt valgt som representant for Sør-Trøndelag til årsm. i Norges Kjøtt og Fleskesentral for årene 1938-40. Som varamann valgtes Ola Uvsløkk.

Torsdag 22.2.1951

Svein Grøtte

har nå kjøpt gården Øverli i Aalbu av Lisa Myren.

Mandag 21.2.1938

Lettvint revjakt

Noen ungdommer var en tur til Grytdalen på jakt. Der ute blev de opmerksom på en rev som drev på og grov i et hull efter lemmen. Den var så optatt med lemmenjakten at den enset ikke at jegrene kom den for nær. Et velrettet skudd - og han måtte bøte med livet for sin uforsiktighet.

Fredag 25.2.2000

Starter nytt datafirma

Oppdal har fått et nytt tilskudd i datafamilien. Gorm Håvard Bjerkås er med og starter firmaet Vitnett AS og satser på salg av konsulenttjenester innen informasjonsteknologi (IT) og data. Foreløpig er Bjerkås eneste ansatte, men håpet er at omsetningen blir så bra at firmaet kan ansette en person til. Markedet for Vitnett er først og fremst privat næringsliv og privatpersoner i Oppdal og omegn, men man vurderer også et mulig potensiale i regionen som helhet, da inkludert Sunndalsøra.

Mandag 21.2.1938

Hitlers tordentale

Hitlers store tale ved åpningen av den Tyske riksdag igår varte i ca. 3 timer. Det var ikke så lite selvskryt, men han har vel kanskje også grunn til det. Den som forsøker å krenke Tyskland skal bli møtt med et regn av stål, sa han.

Torsdag 20.2.1964

Marit Ingeborg Bjerke

er millom dei 7 som har fått ein sjekk på kr. 300,- for ein stil i samband med 150-års tekstiljubileet i haust. Det var elevane i avgangsklassene som fekk til oppgåve å skrive denne stilen. Etter det me kan sjå er Marit Ingeborg dotter til Randi og Gunnar Bjerke.

Mandag 23.2.1942

Rasjonering av kakao og kokesjokolade

Direktoratet for proviantering og rasjonering har endret rasjoneringsforskriftene for kakao og kokesjokolade slik at rasjoneringskort no skal deles ut til barn som er mellom 2 og 14 år. Tidligere skulle rasjoneringskort deles ut til barn mellom 2 og 12 år og barn mellom 14 og 18 år kunne få byttet til seg rasjoneringskort for kakao og kokesjokolade mot innlevering av rasjoneringskortet for kaffe, te og kaffetilsetning. Denne ombyttingsadgang er no fallt bort. Rasjonene er satt til enten 1/3 hg. kakao eller 100 gram sukkerkakao pr. måned.

Mandag 21.2.1938

Eden fratrær sin stilling

Sent igår kveld forelå melding om at den engelske utenriksminister, Anthony Eden, har fratrådt sin stilling, vesentlig som følge av Hitlers tale og Englands forhold til Italia. Stillingen er meget spent ute i Europa.

Torsdag 22.2.1951

Oppdal Komm. Kino

har nå leid et bensinaggregat for å bøte på den lave spenningen. Publikum vil da få full valutta for pengene.

Torsdag 20.2.1964

70 år

Ei kjend kvinne i Drivdalen, Ingeborg O. Hoel, fyller 70 år laurdag 22. februar. Ingeborg O. Hoel ble tidleg enkje og måtte ordne med alt både ute og inne, som husmor og bondekone på Kåsom, Rise. I over 30 år hadde ho posten på Rise. Det var ikkje berre å dele ut avisor, ho måtte og hente posten på Driva st. Det var eit utruleg slit i all slags ver å frakte postsekken. Ingeborg gjorde arbeidet med godt humør. Ho gjorde godt arbeid. Ingen hadde grunn å klage. Det ble mykje å gjera for henne. Men ho makta oppgåva som den dugande husmora, bondekona og poståpnaren. Ho har og teke seg tid til å gjera godt arbeid i lag og foreningar i krinsen. Den gjestfrie husmora på Kåsom har vunne over så mykje. Ho er sjeldan frisk og ungdommeleg. Det er alltid hugnadsamt å treffe henne. Ho kan alltid møte ein med ein frisk og hjarteleg replikk. Vi ynskjer henne til lykke med dagen og alt godt for komande dagar.

K.H.D.