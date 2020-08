Utsetter storkonsert nok en gang

Kultur

Oppdal kulturhus skulle egentlig ha det svært populære bandet Highasakite til sin påskekonsert 2020. Men med koronaviruset ble det umulig å gjennomføre konserten. Den ble da utsatt i fem måneder, og flyttet fram til 11. september. Nå er konserten utsatt for andre gang.

- Nå begynner ny dato og nærme seg, og vi ser at det er usikkert hvilke retningslinjer som vil gjelde på konsertdato den 11. september, og at det er lite sannsynlig at vi kan åpne for over 500 personer, skriver booking- og arrangementsansvarlig Guri Hokseng ved Oppdal kulturhus i en pressemelding.

- Vi velger derfor å utsette konserten nok en gang, denne gangen til det som var opprinnelig tenkt – påskekonsert, skriver Hokseng. Ny dato for konserten med Highasakite blir 30. mars 2021. Hokseng opplyser at kjøpte billetter gjelder til ny konsert. Om man ikke har anledning til å delta på konserten, får man refundert billetten.