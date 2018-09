Grindal Ysteri til finalen med tre produkter

Matauk

Finalistene i kategoriene Årets ost, Årets kjøtt- foredlet og Årets meieriprodukt – foredlet er klare, etter to spennende dager med smaking i Oslo.

- Etter mange års erfaring i juryen er det gledelig å se at utvikling innen kategoriene meieriprodukter og kjøtt, som vi har vurdert her i Oslo, stadig strekker seg fremover. Vi er stolte av å offentliggjøre disse flotte representantene for norsk matproduksjon som årets finalister, sier Einar Risvik fra Nofima, som er hoveddommer i Det Norske Måltid.

Finalister Årets ost:

Myrull, Grindal Ysteri, Trøndelag

Granstubben rødkittost, Gangstad Gårdsysteri, Trøndelag

Råblå, Grindal Ysteri, Trøndelag

- Det har vært to intensive dager med mange gode smaker og ikke minst spennende diskusjoner i dommerpanelet. Vi lærer av hverandre og får nye ideer som vi kan bruke videre for å fremme norsk matproduksjon. Jeg er stolt over den utviklingen som vi ser år etter år og det håndverket vi får servert her i juryen, det gleder meg stort, sier Wenche Andersen.

Finalister Årets meieriprodukt – foredlet:

Is med Skjenning, Gangstad Gårdsysteri, Trøndelag

Rim, Grindal Ysteri, Trøndelag

RørosIs Tjukkmjølksis med blåbær, Galåvolden Gård, Trøndelag

- Det er inspirerende å smake seg gjennom det brede utvalget av oster og meieriprodukter fra hele landet. Kvaliteten er veldig høy og det er spennende å se den utviklingen som har vært, og stadig pågår i Norge. Når smak er vurdert blir identitet, emballasje, lokal forankring og historiefortelling tatt med i vurderingen. Kvaliteten er skyhøy, sier Jørn Lie som er dommer og Manager De Norske Kokkelandslagene.

Finalister Årets kjøtt – foredlet:

Holy Baloney, ASK Gård Foredling, Buskerud

Pinnekjøtt av reinsdyr, Rørosrein, Trøndelag

Lam Mørbrad, Jacobs Utvalgte, Prima Jæren/Unil, Rogaland

Den store finalen for sesong 11 finner sted på Clarion Hotel Energy i Stavanger 11. januar 2019.