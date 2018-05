Hva er best for barna?

Meninger

Og der var vi i gang igjen; nok en grendeskole står i fare for å bli nedlagt og nok en gang skal det kjempes; enkelte politikere kjører på stødig "vi skal kjempe for dere"-autopilot, mens lokalbefolkningen ønsker å bevare ting slik de er i dag. Samtidig så vet alle parter at løpet er kjørt, og i stedet for å tenke konstruktivt og se løsninger og muligheter, dyrker man sin egen fortvilelse og irritasjon.

Det er bare ett eneste spørsmål som er viktig å stille i en slik sammenheng: Hva er best for ungene og deres muligheter til best mulig læring?

Det finnes ingen andre argumenter som bør bety noe i en slik sammenheng. Selvsagt er man nødt til å realitetsorientere seg når det gjelder kommunens økonomi, men det er mange andre tiltak og aktiviteter som bør kunne kuttes før man går løs på barns muligheter til god, trygg, kvalitetsfokusert læring og kompetanseheving.

Besteforeldre og foreldres bekymring for forandring eller romantiske forestillinger om ting som har vært før, bør ikke vektlegges i det hele tatt. Man skal selvsagt ha forståelse for menneskelige følelser og reaksjoner, men barnas beste går foran alt.

Det å påstå at "dersom det er få elever på skolen, så blir man nødt til og dermed også flink til å samarbeide" er like gyldig som å si at "dersom det bare er kaldt vann i et hus, så tåler man kulde bedre og dermed blir man sjeldnere syk."

Hvor flinke er skolen til å avdekke spesielle lærevansker? Hvor gode er skolen til å takle mobbing? Hva om det avdekkes overgrep? Er det et pedagogisk miljø som gir elevene et best mulig utgangspunkt for videre utdanning? Er læresituasjonen person- eller kompetanseavhengig?

Så til de litt vondere spørsmålene: Er det egentlig kommunens oppgave å drifte offentlige institusjoner, ene og alene for å opprettholde liv i grendene? "Uten skolen dør grenda," blir det noen ganger hevdet; men er et grendesamfunn som er avhengig av en skolebygning liv laga? "Ja, naturligvis!" vil noen mene, "nei, ikke med mine skattepenger," vil andre svare.

Vi har slett ikke alle svarene, men de som skal være med å bestemme i slike saken må stille seg alle spørsmålene.