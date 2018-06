De vanskelige avgjørelsene

Meninger

Kommunestyret i Oppdal skal torsdag behandle tre saker som engasjerer voldsomt. Nå er det lurt å trekke pusten, for alle og enhver. Kanskje er det også et poeng å huske at vi må skille mellom sak og person også.

Sakene som omhandler parkeringsutredning og forslag til områderegulering i sentrum har en viss sammenheng. Disse sakene skaper en voldsom debatt i sosiale medier. Signalbygg eller utsikt? Stort, åpent og fint sentrum, eller en diger "låve" midt på plassen. Meningene er mange og sterke. Det handler om hvordan det skal se ut i sentrum i fremtiden, og det handler om næringslivets interesser. Felles for alle er sannsynligvis at man ønsker det beste for Oppdal, men med hvert sitt perspektiv på hva som er det beste. Det må være lov.

Saken om brøyting eller ikke i Gjevilvassveien fortsetter torsdag. Nå kommer kommunen til å starte forhandlinger med grunneierne. Dersom det ikke blir enighet, vil saken sannsynligvis gå til ekspropriasjon. Uansett hvordan man vrir og vender på det, så kommer det til å bli et kostbart utfall. Men også her er det viktig å huske at alle parter har sitt perspektiv. Man kjemper for fellesskapets rett, men også for sine egne interesser og rettigheter. Dette er en sak som til tider har vært stygg, med tanke på hvordan man behandler hverandre. Saken og argumentasjonen står seg bedre med god gammeldags folkeskikk.

Så er det salget av aksjene i Oppdal Everk. Denne saken har nok ikke skapt så mange personlige konflikter, men den berører rett i hjerterota hos mange. Det går på arbeidsplasser, og det går på tryggheten i det servicetilbudet som er skapt i lokalsamfunnet. Everket har vært motoren i mye positivt, både som aktør i utbyggingen av infrastruktur og som en av bygdas største sponsorer. Men alt har sin pris, og ordføreren poengterer at det koster rundt ti millioner mer i nettleie for oppdalssamfunnet med lokalt eierskap, enn det vil gjøre med Trønder Energi som eier.

Uansett ser det ut til at politikerne er rimelig samstemte om at lokalt eierskap er det beste. Usikkerheten et salg medfører har gjort at politikerne nå kjøper seg litt tid, så får man gjort en grundig gjennomgang av kost og nytte rundt everket. De folkevalgte velger å trekke pusten i denne saken. Det kan være lurt.