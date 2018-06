Samles om sosiale medier

Meninger

Som fritidsdestinasjon har Oppdal uante muligheter. Og det er mange offensive folk i bygda, når det kommer til å satse på de mulighetene som byr seg. Både næringsliv og støttespillere er utrolig flinke til å utvikle tilbud, enten det gjøres i stor skala, som alpinanlegget, eller om det gjøres i liten skala, som den nye sykkelparken i regi av blant andre Erik Flå. Her er det snakk om å få til ting sammen, et samarbeid med heisene og dugnadsånd blant folket.

Nå blir det også ny restaurant på toppen av Hovden. Et etterlengtet tilbud, i det som kanskje er beste tomta i bygda. Her ligger det muligheter til å skape en stopplass for gjennomreisende, og ikke minst muligheter for gratis markedsføring, langt ut over bygdas grenser.

Kan man få noe mer ut av gondolen/heisen og topprestauranten, ut over det å tjene penger på billetter og mat, som hele bygda kan bidra til, og dra nytte av? Kanskje bør det vurderes å skape et ikon for fotografering på toppen, som egner seg godt på Instagram, Snapchat eller andre sosiale media. Det kan være enkelt og velprøvd. Bokstaver for eksempel. Gjenskap noe som er populært i den store verden. Ikke Hollywood-skiltet, men noe lignende som «I Love Amsterdam-skiltet», eller «Toronto-skiltet». Gjør et Google-søk Amsterdam sign eller Toronto sign. Da får du hundrevis av millioner treff. På toppen av det kommer kanskje like mange delinger i sosiale medier.

Det er selvfølgelig ikke denne skalaen man trenger å legge seg på, oppe på en fjelltopp i Oppdal. Men tanken står seg. Dette er gratis annonsering. Og Oppdal har allerede to kjennetegn som er veldig godt kjent i det ganske land, Oppdalssola og det tilhørende slagordet «Oppdal så klart». Hva med å få laget noe av dette på toppen? Trollet ved Domus er et yndet fotoobjekt det, men det er kanskje ikke så spektakulært.

Så kan dette kanskje virke harry for noen. Men det er ikke uten grunn at det legges til rette for instagramfotografering rundt om i hele verden.

Det er så mange dyktige folk i denne bygda at det skal ikke forundre meg om tanken allerede er tenkt, eller om noen kommer opp med enda bedre idéer. Men det er på tide å gripe sjansen. For Oppdal er ikke den «snakkisen» som det en gang var. Gondolen, toppturene og villmarksleiren og alle de andre aktivitetene i kommunen selger seg ikke selv. I alle fall ikke til de store massene.