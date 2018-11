It,s a Mad, Mad World

Meninger

Het en film jeg så i min ungdom. Morsom var den også. I dag opplever jeg en gal verden uten å gå på kino. Og uten at det er morsomt. Og vi trenger ikke gå over Atlanteren for å finne eksemplene.

Nylig har det gått flere programmer om veganere i TV. Folk som ikke spiser eller nyttiggjør seg fisk, kjøtt, meieriprodukter, egg eller annet fra husdyr. Som eksempelvis ull- og skinnprodukter. Og som i hovedsak lever på plantekost. De vil ha slutt på menneskelig utnytting av husdyr, dyrs lidelser og død, og et liv i menneskets «fangenskap»! Det innbefatter ut fra det jeg kan forstå samtlige gårdsbruk med dyrehold i landet! En virksomhet med en historie tilbake til Steinalderen. De støtter heller ikke akvarier, dyrehager eller noen form for høsting av naturen gjennom jakt og fangst.

En konsekvens av denne ideologien eller filosofien er at tradisjonelt husdyrhold må opphøre! I praksis betyr det at dagens husdyr må ut av fjøset! Fra fangenskapet. Ut i naturen. For å bli fri! Der de skal leve i vill tilstand underlagt naturens regler og premisser! Slik det var for mer enn 10.000 år siden. Den gang jakt og rovdyr sørger for balansen! Husdyrene må åpenbart også omfatte hunder og katter. Fordi de blir utnyttet av oss mennesker. Som selskapshunder, jakthunder, førerhunder og andre gode formål. Dyrenes rettigheter er essensielt i denne sammenheng. Dersom veganismen skulle bli rådende politikk, får vi et mye bedre samfunn! Ifølge lederen for vegansamfunnet Samuel Røstøl. Selv tror jeg det er en gjensidig avhengighet mellom livet til oss mennesker og store deler av dagens husdyr.

Det er da jeg undres. Og ikke skjønner hvordan dyrs lidelser skal bli mindre ved at de slippes fri. For å leve et liv i vill tilstand! Spesielt ikke dyr som har tilpasset seg et liv sammen mennesker i tusener av år, - også genetisk? Hva slags liv vil det være? Hvordan vil de overleve? Utendørs! Der de selv må skaffe føde gjennom hele året! Hvordan takler de 20 minusgrader? Fortsatt uten lidelser!

Skjønner ikke annet enn at dette er ren galskap! Hvor langt tenker tilhengerne av denne ideologien? Som nærmest er å oppfatte som et romantisk svermeri! Og da er det ikke mindre kjøttspising jeg primært tenker på. Men dyrenes lidelser. Som de påberoper seg skal bli mindre når de slipper unna oss mennesker! Kan det tenkes at veganere har et urealistisk og naivt forhold til en natur de kjenner for lite til? Symbolsk nok er de også rystet over teksten i barnesanger som; Bæ, bæ, lille lam…….der det står at vi får ulla fra sauen, mens vi i virkeligheten tar den. Dette skal visstnok ikke være bra å høre for barna som vokser opp. Ja, her står ikke verden til påske!

Har ennå ikke berørt vår egen avhengighet av husdyr og mange av de næringsstoffer som vi får i oss gjennom kjøtt, fisk, melkeprodukter og egg. Samt vitaminer som A, D og B12, samt jern, selen og jod. Næringsstoffer som kroppen trenger. Hvor skal vi få det fra?

Opplever kanskje at jeg kan være på kollisjonskurs med deler av dagens ungdom. Uten evne til å se deres fantastiske bilde av framtida! Og det kan stemme. Har innsett at det vi tidligere kalte sunt folkevett, realisme og erfaringer ikke hører hjemme i morgendagens prognoser. Er vel heller litt bakpå, - som de sier! Men det er da jeg trøster meg med å si: En pessimist er en optimist som har tenkt seg om!