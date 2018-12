- En svært løs påstand å gjemme seg bak

Meninger

Ingerid falksete har den 05.12.2018 et innlegg i Opdalingen, som svar på Bård Jystad innlegg “its a mad, mad world”.

Den “nye religionen” hun beskriver som nødvendig, er etter mitt syn ganske farlig. Å ramse opp grunnen til denne bevegelsen og hva norsk kosthold med kjøtt, fisk, egg og melkeprodukter fører til av sykdommer, er en svært løs påstand å gjemme seg seg bak. Hun har all rett til å være veganer, men å slenge ut påstander om at vårt kosthold med disse varene fører til en rekke sykdommer har hun ikke dekning for å si. Vi har høy levestandard og lang levetid i dette landet. At sukker og fettforbruket er langt større enn tidligere er en realitet. Noen lidelser som hun nevner kan være påvirket av vårt totale kosthold og kan medvirke til etablering av noen sykdommer er en mulighet. Jeg synes denne type misjonering er langt bak mål, jeg blir rett og slett trist når folk som har apell til ungdom, så bevisst skaffer seg deres oppmerksomhet. At hun vil skape en bedre verden er jo i seg selv en god tanke, men å kaste ut påstander om hvorfor vi blir syke holder ikke mål.

Dyrevelferden i Norge, er det ypperste i verden, men nyliberaliseringen av landbruket med større og større enheter, samtidig med dårlig inntjening kan være en faktor som gjør at bonden kan overse syke dyr og mengden dyr gjør det mindre oversiktlig. Skal vi gjøre noe med dette, må landbrukspolitikken reversere denne utviklingen. Det er ikke maten vi produserer her i landet som gjør oss syke, men heller samfunnets holdning om et perfekt ytre. I verste fall kan det føre til at unge jenter og gutter får spiseforstyrrelser. Å legge om til vegansk kost er såpass krevende, at hvis det ikke følges opp av kostholdseksperter og lege som tar jevnlige blodprøver, kan en bli påført alvorlige sykdommer.

Solfrid Mjøen