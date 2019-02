- En atmosfære som ingen andre spill er i nærheten av

Meninger

Tidligere denne uka annonserte Red Hook Studios oppfølgeren til mitt personlige favorittspill de siste 5-6 årene, Darkest Dungeon(DD). Hverdagen til gamere, filminteresserte og andre handler ofte om å glede seg og lengte etter kommende utgivelser. Personlig prøver jeg å ikke hype meg opp for mye, men teaseren Red Hook slapp helt ut av det blå for Darkest Dungeon 2, den var så midt i blinken for meg, at jeg natt til i går rett og slett sleit med å få sove.