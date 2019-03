Et døende medium?

Meninger

Synger TV-kanalene på siste verset? Ikke vet jeg. Men det er ingen hemmelighet at så godt som hele min omgangskrets ikke har tv-kanaler i hjemmet. Faktisk kommer jeg ikke på en eneste kompis som setter seg ned en fredagskveld for å se på gullrekka eller for å switche seg gjennom alle tv-kanalene.