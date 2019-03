Meninger

I vinterferien i dro vi fra regnværet og snøsmeltinga i trondheimsområdet til Oppdal med håp om at vi kunne bruke skia i alpinbakkene der. Været lovte ikke det beste da vi dro. Det minnet mer om en vårdag her i lavlandet, så det føltes som sjansene ikke var store for å boltre seg i skitraseene i fjellbygda.

Men jeg må si vi ble behagelig overrasket da vi ankom Vangslia. Her var det full aktivitet og yrende liv i løypene. På med skia og prøvekjøring de par første rundene. Her var det nok med snø og godt preparerte løyper. Snakk om vi ble overrasket og lettet. Det var bare å la det stå til. Herlig!

Tankene gikk til dem som hadde benyttet minusgradene tidligere i vinter og la en solid såle. Og deretter kom det nok snø som toppdressing som ble pakket ned av maskinkjørerne. Selv om det var noen få varmegrader, var prepareringen av nedfartene 100% vellykket.

Vi rente i Vangslia i alle løypene, det samme med Hovden og Stølen, pluss tverrforbindelsene mellom de tre områdene. Nesten utrolig når en tenker på det mildværet som har vært. Alle steder veldig godt preparert. Anbefales på det sterkeste.

Vi vil derfor takke dem som har ansvaret for løypeprepareringen på alpintraseene I Oppdal. Dere er våre helter!

Hvis du bor i lavlandet og ikke har troen på skiføret i Oppdalsområdet så kan du trygt fylle skiboksen med både bortoverski og oppoverski, og kjøre i vei.

Vintereventyret venter fortsatt på deg i Oppdal. Oppdal så klart! Swisj……..

Med skihilsen Olaf Bøgeberg