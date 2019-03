På bekostning av andre

Meninger

Oppdal kommune har i løpet av to år ikke klart å gi et svar til Bøaseter krets, som i 2017 ba kommunen om å ordne opp en saksbehandlingsfeil Det er fullt forståelig at saken i seg selv ikke er så lett å løse. Men at det ikke engang svares bekreftende på mottatt henvendelse, verken i 2017 eller 2018, det er kritikkverdig.