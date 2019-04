Poststopp - hvem sitt problem?

Meninger

Det er med forundring, men ikke overraskende, å lese at vår konkurrent i Opp prøver å vri egne utfordringer til å bli Opdalingen sitt problem. Nok en gang – bare som et forsøk på et lite stikk, ved å si at Opdalingen ikke fikk gode nyheter da planene ble lagt frem. La oss fokusere på våre utfordringer, så kan andre gråte for sin egen syke mor.

Sakens anliggende er at Posten skal kutte frekvens, til levering bare tre dager i uka. Dette er ikke overraskende. Dette er en konsekvens av blant annet digitaliseringen og nordmenns mediebruk. Dette har vi i Opdalingen tatt inn over oss for lenge siden. I flere år har Opdalingen, i samarbeid med Adresseavisen-gruppen og Polaris Media jobbet hardt for å tilfredsstille våre lesere, ved å tilby kontinuerlig oppdatert og stadig nyutviklede digitale plattformer. Vi har nettsider vi er stolte over, vi har e-avis som ikke ligger tilbake for de største, vi er tilpasset alle mobile plattformer, vi er tilpasset nettbrett og vi sendte i forrige uke inn en nyhetsapp til godkjenning hos Apple.

I tillegg til dette, så har vi også levert papiraviser vi er stolte over. Og det kommer vi til å fortsette å gjøre i flere år fremover.

Opdalingen har ikke fått noen dårlig nyhet. Vi har fått det vi har forventet, som vi har planlagt for. Vi har fått det konsernets dyktige forretningsførere, styremedlemmer, redaktører, journalister og alle andre har forutsett. Når det er sagt, betyr ikke det at vi har fått det vi ønsker. Selvfølgelig ønsker vi å gi ut avis onsdag og fredag. Men hvis ikke det er mulig, hva må vi gjøre da? Endre dag, naturligvis. Hvorfor skulle det være et problem? Det betyr bare enda større konkurranse – og vi elsker sunn og god konkurranse, uten at vi trenger å sende syrlige stikk. Vi er ikke desperate, våre tall forteller en historie som gir oss svar p å at vi har gjort mange riktige vurderinger, og tatt mange riktige veivalg og beslutninger.

Opdalingen hadde opplagsvekst i fjor. Det er vi stolte over. Over halvparten av Opdalingens lesere er daglig innom en av våre digitale plattformer, viser tall fra Mediebedriftenes Landsforening. Dette er en utvikling absolutt alle mediehus med oppdaterte digitale produkter opplever. Papiravisa dør – sakte men sikkert. Det er et ubestridt faktum, folk vil ha nyheter digitalt. Opdalingen økte rene digitale kunder med 17 prosent siste år, oppgangen på papir var 0,2 prosent. I tillegg leverer vi et solid overskudd økonomisk, og annonseavdelingen vår kjøper og selger annonser for alle tilknyttet Schibsted. Det betyr at andre aviser selger annonser for oss også. Slik er fremtiden – den er digital, den er positiv, den tilpasses lesere og annonsemarked, men den er utfordrende på samme tid.

Den utfordringen har vi tatt – post eller ikke – vi løser det til det beste for våre kunder. Det at andre som sitter med samme utfordringer snakker noen ned, det er ikke kolleger verdig - det er smålig.