Frp sier at man skal kjøre gratis på lokalveier. Men det er ikke planen i Trøndelag.

Meninger

KOMMENTAR: Frp har i mange år vært imot bompenger. Det fungerte så lenge de satt i opposisjon og slapp å ta ansvar for politikken som blir ført. Men etter seks år i regjering og rekordstor innkreving av bompenger, er partiet i trøbbel. Velgerne ser at det kreves inn mer bompenger enn før, og da hjelper det ikke at Frp bedyrer at de helst vil fjerne bompengene. For det er Frp selv som sitter ved roret.