En god helse for alle

Meninger

Skrevet av Lisbeth Strand, listekandidat for Oppdal Arbeiderparti

Monica Flors innlegg om helsetjenestene i Oppdal traff meg, også personlig. Vårt møte med hele helseteamet i bygda ga en enorm trygghet. Her fikk vi fantastisk hjelp.

For tre år siden ble min mann syk. Da han kom hjem etter sykehusoppholdet, sto hjelpeapparatet klare til å ta han imot. Hjemmesykepleien fulgte tett opp, stelte og ga medisiner, og tok seg tid til å snakke med oss og tid til å spørre oss hvordan vi egentlig hadde det. I tillegg ble fysioterapeut og ergoterapeut koblet på, og bidro til viktig trening og oppfølging. Hjelpemidler og trygghetsalarm kom raskt på plass.

Nå starter avstemmingen til kommune- og fylkesvalget Enn så lenge er det kun mulig å stemme på parti til kommunevalget.

Kommunikasjonen mellom fastlege og hjemmetjeneste fungerte veldig godt, og bidro til at psykiatrisk sykepleier ble koblet på. Behandlingen ble utvidet fra det fysiske og inkluderte nå også vanskelige tanker og følelser. Oppå alt dette blir min mann aktivisert gjennom kommunens dagtilbud to dager i uken.

Det gjør inntrykk å tenke tilbake på alle som har stilt opp for oss. Som pårørende gir det en enorm trygghet å kjenne på at hele hjelpeapparatet er i nærheten når vi trenger det. Alt dette må vi sørge for å ta vare på og utvikle videre slik at flere kan bo hjemme lengst mulig. Vi må ikke skusle bort det som allerede er bygd ut, men bygge videre på det vi allerede har oppnådd.

Jeg stiller til valg for å forsvare helsetjenestene våre. Vi må si nei til stoppeklokkeomsorg, og sørge for at alle får den samme gode hjelpen som vi fikk når livet ble snudd på hodet.