Meninger

Miljøvernminister Ola Elvestuen er i rive-modus for tiden. Samtidig som han vil rive Veslliesetrene på Dovrefjell, er han også med å rive ned lokalbefolkningens respekt for miljøvernministeren og øker samtidig forakten for de som sitter i Oslo og bestemmer hva vi i Utkant-Norge skal gjøre, tenke og mene.

Mens Den norske turistforening – som selvsagt har hovedkontor i Oslo – får bruke helikoptre til å frakte inn materialer inn i fjellheimen og som får opprettholde turisthytter som Reinheim, så utgjør en klynge seterbygg, en fare for villreinstammen?

Det er lett å bli svulstig og poetisk i beskrivelser av kulturminner, tradisjoner og hardt arbeidende bønder som etter beste evne og nesten på naturstridig grunnlag har klart å drive fjellandbruk, men oslopolitikere har også lov til å finne en sprekk i all asfalten og stikke fingeren i jorda.

Det er hevet over enhver tvil at fellesskapet har et ansvar for villreinstammen på Dovrefjell. Men vi som bor oppunder fjellet har også i generasjoner levd side om side med fjellreinen, og det ser ut til at fjellreinen håndterer dette bra. Den taklet til og med forsvarets skyte- og sprengeorgie i flere tiår, så at ei seter og en bru skal true stammen henger ikke på greip. Først skal man bruke penger på å rive ei bru, og så skal man bevilge penger til å bygge ei bru – hva er logikken i det?

Dette er nok en gang et eksempel på at det sitter en gjeng med forståsegpåere i ei boble i Oslo og tenker ut hva som er best for resten av landet. For miljøministeren blir det mest symbolpolitikk for å vise at Venstre får til noe som helst i regjering, og for konsulentene og rådgiverne er det viktig å vise at de gjør noe som helst.

Hvor var de bekymrede rådgiverne, konsulentene og politikerne da Viewpoint Snøhetta ble bygd? Igjen var det noen som ville vise politisk potens, og eventuelle motforestillinger ble feid til side i selvgodhetens navn.

Ett av de mest brukte argumentene i rovviltdebatten mot de som har beitedyr i fjellet og skogen, er at de bør passe bedre på dyra sine. Ok, men når bønder som har beitedyr i dette området både vil passe på dyra sine og samtidig ta vare på kulturhistorie, da teller meningene til konsulentene i Oslo mest?

Vi som bor i utkantene, bor tett på naturen. For oss er disse områdene en del av vår hverdag. De er ikke bare rekreasjonsområder, utstillingsvinduer og Instagram-muligheter. Vi forvalter naturen, høster av den og opprettholder et kulturlandskap til glede for naturen og for byfolk som kommer på besøk når de skal lade batteriene.

Vi i SV har i alle år vært et parti som har kjempet for miljøet. Men det går altså an å ha flere tanker i hodet samtidig. Det kan godt hende at Oslo-politiker Elvestuen synes vi her oppunder fjellet er noe gnålete bondeknøler, men i det ligger det vel også at vi innehar en viss porsjon sunt bondevett – og det deler vi gjerne med ham. Ikke riv Veslliesetrene, bygg heller opp regjeringens miljøpolitikk.