Skal Rennebu fortsatt være sentrumsfiksert?

Meninger

Skrevet av Vegar Hyttebakk, 5 kandidat Senterpartiet

Det er snart valg, og valget i år er veldig viktig for Rennebu! Vi står ovenfor et verdivalg der vi enten skal fortsette å satse nesten utelukkende på sentrum i Rennebu kommune, eller hele kommunen.

Noen mener at det satses nå på hele kommunen, som mange med meg er uenig i. Man kan se hvordan det har blitt investert tungt i sentrum, på bekostning av bygdene. Verken sentrum eller bygdene i Rennebu vil tjene på dette i lengden og denne sentraliseringen har bare skapt misnøye og splid innad i kommunen.

Jeg mener at hvis vi skal komme misnøyen til livs må hele kommunen bli sett og få verdi. Dette har vi alt å tjene på. Rennebu har et stort potensiale til å øke næringsaktiviteten i kommunen, særlig nå som ny E6 skal bygges. Næringsliv i Rennebu kommune vil få en oppsving til neste år, der det etter all sannsynlighet trengs nye ansettelser innen blant annet varehandel, bygg og anlegg. Byggingen vil også bidra til at det opparbeides gode næringstomter som næringsaktører kan bygge videre på.

Rennebu har i dette tidsvinduet større oppmerksomhet utad, og her har vi en større mulighet til å markedsføre oss, som bo-, hytte-, arbeids- og rekreasjonskommune. Vi må være mer på hugget å støtte opp om det etablerte næringslivet i kommunen slik at det kan utvikle seg, men også trekke til oss bedrifter som bidrar med arbeidsplasser. Et prosjekt som er startet av Rennebu Næringsforening ønsker å styrke dette arbeidet, ikke bare i Rennebu, men også regionalt, og jeg håper inderlig de vil lykkes.

Oppdal har gjort mye riktig når det gjelder turisme. Her har vi en del å lære, og det er ikke skammelig eller uverdig å se hvordan naboene gjør det. Vi må også her være fremoverlente, men samtidig strebe etter bærekraftig turisme. Tidligere i sommer ble det bestemt i Trøndelag fylkesting at man ville satse mer på turisme i Trøndelag.

Selv i min egen krets har Trøndelagsporten blitt lansert. Tanken bak Trøndelagsporten er at vi trenger et fysisk besøksmottak for reisende som kommer primært kjørende sørfra inn i fylket, som ønsker å oppleve Trøndelag. Ulsberg er et godt egnet sted der de mest trafikkerte veiaksene i søndre del av Trøndelag møtes. Her kan Trøndelag som turistdestinasjon vises, enten om det er Barnas Naturverden i Gisnås og Havdal, laksefiske i Orkla, rafting i Oppdal, Steinvikholm slott i Stjørdal, Den Gylne Omvei på Inderøy eller Namskogan Familiepark. Konseptet kan romme blant annet aktiviteter, lokalmat, kultur, natur og historie.

Landbruket er en viktig næring for Rennebu kommune og den bidrar til ytterligere flere arbeidsplasser lokalt. I nasjonal sammenheng utgjør norsk næringsmiddelindustri hele 20 prosent av all industri i Norge, eller 205 milliarder. Jeg mener at landbruket er en av nøkkelfaktorene for å skifte ham til et mer bærekraftig samfunn.

Landbruket besitter store fornybare ressurser innen energi og råmateriale. Dette som blant annet mat til mennesker og dyr, bioenergi fra skog og halm, gass fra dyr (metangass), trevirke til byggematerialer, men også trolig klær. Finnene holder nå på å utvikle tekstiler fra trær som er mye mer miljøvennlig enn dagens tekstilproduksjon.

Kua har blitt kritisert for å slippe ut for mye metangass, men denne gassen kan også brukes til å produsere varme, strøm eller drivstoff. Tine holder på med et prosjekt for å utnytte ressursen, og mener at produksjon av møkk fra ei gjennomsnitts ku årlig, sammen med matavfall, kan gi energi nok til at en liten personbil kan kjøre 25000km, eller at en lastebil kan kjøre 3400 km. Dette uten tap av naturgjødsel.

Forbrukeren ønsker mer norsk grønt, men det har vært sagt at det er for kaldt her oppe i dalstrøkene ved kanten av fjellet. Noen har klart det likevel, som på Grindal og Lesja. Selv om vi fortsatt trenger husdyr som bidrar positivt til et balansert og næringsrikt kosthold, og for å holde kulturlandskapet oppe med de mange fordeler det gir, er det viktig å utvikle oss. Vi kan ikke øke produksjonen om markedet er mettet. Med ny teknologi vil det også være mulig å produsere mye mer grønt her hos oss.

Vi blir i større grad nå enn før målt etter bærekraftighet når det gjelder ressursutnyttelse og klima. Landbruket er en av aktørene som kan bidra til å skape enda flere bedrifter i Rennebu, samtidig som at kommunen og regionen blir mer bærekraftig.

Ja bygdene i Rennebu er viktig, og mye av potensialet i kommunen ligger i bygdene. Vi må ha sterke og robuste bygder i Rennebu, og de må også satses på. Større og færre enheter i kommunen er ikke nødvendig bedre, selv om noen ønsker det alt for sterkt.

Rennebu trenger nå en ordfører som er samlende, og tørr og vil satse på hele Rennebu, og forstår bedre behovene til innbyggerne og ikke fornekter de! Senterpartiet med Siv Remetun Lånke har disse verdiene, og er et godt alternativ til dagens ordfører og politikk.

Takk for oppmerksomheten.

Bedre skoler og en trygg eldreomsorg, eller personangrep? Et samlet Oppdal Arbeiderparti svarer på kritikken fra Arne Opdahl i Oppdal SV.