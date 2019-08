Mestringskultur i eldreomsorgen i Oppdal

Meninger

Skrevet av Ingvild Vikan, listekandidat Oppdal SV

Oppdal kommunen har allerede mange av de tiltakene/tilbudene som Høyre foreslår.

Her kommer en liten oppdatering:

1. GPS –alarm til hjemmeboende eldre med demens

Forsøk utført for 3 år siden på prosjektmidler- Forsøket avsluttet da det ikke ble bevilget penger til videreføring av tiltaket på ordinært budsjett

2. Helsestasjon for eldre

Drevet i et samarbeid mellom Folkehelsekoordinator, helsetjenesten (hjemmetjenesten, medisinsk rehabiliteringstjeneste,psykisk helsearbeid, kreft og diabetes sykepleier, frivillige i forbindelse med influensavaksineringen for alle over 65 i minst i 10 år.

Erfaringen viser at det er et veldig viktig bidrag til å holde eldre friskere. Kan utvikles, krever økte budsjett rammer.

3. Hverdagsrehabilitering, hjemmebesøk og oppfølgingsteam

Allerede etablert, delvis på prosjektmidler fra Fylkesmannen siden 2012 Bidratt til økt livskvalitet og at eldre mestrer og bo hjemme lengre.

Det er gjort mye godt arbeid på beskjedne midler og idealisme.

Kan utvikles videre, krever utvidelse av stilling til ergoterapeut, fysioterapeut og hverdagsrehabiliteringsskoordinator.

4. Velferdsteknolgi

Krever mer ergoterapitjeneste/hjelpmiddeltekniker stilling for tas i bruke og følges opp.

5. Hjelp til småoppdrag i hjemmet

Kan løses ved samarbeid med frivillige/og eller økning av kommunal vaktmesterressurs.

Oppdal kommune fikk i 2018 500000 kr i prosjektmidler fra Fylkesmannen. Pengene brukes bla til å forsterke ergoterapitjenesten med oppsøkende virksomhet til framtidig og potensielle brukere av Hjemmetjenesten.

Bent Høie: Oppdal har gullstandarden Bergenseren med mange år i Trondheim stortrives som pensjonist i Oppdal.

Målet med prosjektet

1. Se om systematisk trening i dagliglivets gjøremål /velferdsteknologi /tekniske hjelpemidler gjør at folk kan bo hjemme i egen bolig, være selvhjulpen lengre og ha bedre livskvalitet.

2. Utsette behov for hjemmetjeneste- sykehjemsplass (spare kostnader der)

Rapport om effekten legges fram til budsjettbehandlingen for 2020.

Videreføring av økt ergoterapiressurs krever økte budsjettrammer.

Oppdal SV mener det er helt nødvendig å satse på at eldre skal klare seg lengre i egen bolig for framtida. Derfor må disse tiltakene som Høyre foreslår videreutvikles. Hjelp til sjølhjelp må gis i mye større grad enn i dag.

Er Oppdal Høyre villige til å satse på å realisere disse fem valgløftene også når budsjettet skal behandles?

Vil velgerne gi oss mandat til å stoppe galskapen? Thorvald Storli og Olav Martin Mellemsæter i Oppdal Høyre mener kommunen bør bruke penger på andre prosjekter enn skiløype i Gjevilvassdalen.