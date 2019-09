- Det skulle bare mangle at vi bosetter flere flyktninger enn staten krever

Meninger

Skrevet av Iver Vammervold, listekandidat for Oppdal Venstre

Jeg står på 5. plass på Oppdal Venstres liste til valget. Det gjør jeg fordi jeg mener en del ting kan gjøres bedre enn i dag.

Psykisk helse blant ungdom seiler opp som en av de største utfordringene i vårt samfunn. Dette skyldes flere ting, men stadig økte forventninger fra storsamfunnet har nok en del av forklaringen. Noe som dessverre også spiller inn er at det fortsatt er svært vanskelig å være annerledes i Oppdal. Er du ikke som de andre, blir du uglesett og sett rart på. Jeg ønsker meg et Oppdal som ser på mangfold som en styrke.

Innen helse må vi lære oss å tenke nytt. Vi burde i større grad drive med forebyggende hjemmebesøk hos eldre, straks de når en viss alder. I Trondheim får alle over 80 besøk av kommunen for å kartlegge hva de kan gjøre for å hindre at de blir pasienter. Da trengs det fagfolk. Ansettelser av ergoterapeuter og fysioterapeuter er gull verdt for å spare kommunen kostnader i fremtiden. Norge går i møte en massiv sykepleiemangel, også Oppdal. Vi løser mye ved å bruke kompetansen på riktig sted. Sykepleiere trenger ikke sitte og lage turnus og leie inn vikarer, de bør jobbe som sykepleiere.

Oppdal er nok en gang kåret til landets beste kommune. Da skulle det bare mangle at Oppdal ber om å bosette flere flyktninger enn staten ber oss om. Flere kommuner har gjort dette, med stort hell. Innvandrertjenesten i Oppdal har de siste årene gjort en veldig god jobb med inkludering, og er blitt belønnet med hederlig omtale fra regjeringen for arbeidet. Vi burde også legge bedre til rette for at innvandrere tar del i den offentlige debatten, frivillighet og andre fritidsarenaer.

Og sist vil jeg fremheve at saken om skiløype på vegen i Gjevilvassdalen ikke er over. Slaget står nå. Denne skiløypa genererer 20 millioner kroner hvert eneste år. Et høyt estimat på 35 millioner i erstatning til grunneierne, er tjent inn før det er gått to år. Og dette er før man regner inn folkehelsegevinsten. Bedre økonomisk investering skal du lete lenge etter!

Sett gjerne et kryss ved navnet mitt på stemmeseddelen, eller om du stemmer på et annet parti - skriv navnet mitt bakerst på stemmeseddelen din.