De viktige kretsene

Meninger

Skrevet av Elisabeth Hals, listekandidat Oppdal Venstre

Oppdal er en fantastisk kommune og et godt sted å bo. Denne høsten er det 12 år siden Endre og jeg kom kjørende over fjellet med flyttelasset på hengeren og sommerfugler i magen. Kontrasten fra leilighet på Grünerløkka til fritt liv med småbruk på Lønset kunne ikke vært større. Stillheten var øredøvende den første natta. Vi har ikke angret en eneste dag.

Ikke lenge etter kom jeg i prat med ei trivelig dame da jeg var i sentrum. «Å, bor dere på Lønset? Jaja, dere flytter vel nærmere sentrum etter hvert» Denne kommentaren tygde jeg lenge på. Hva var det som fikk henne til å si det? Vi hadde jo funnet drømmestedet og kunne ikke tenke oss en bedre tilværelse. I ettertid har jeg erfart at det mye lenger ut til kretsene enn det er inn til sentrum.

Oppdal er en geografisk stor kommune og det er vedtatt at det skal være «liv og røre i alle kretser», dette må vi følge opp med handling. Vi må være bevisst på at kretser og sentrum er gjensidig avhengige av hverandre. Mange av de opplevelsene turistene søker foregår nettopp i kretsene og sterke kretser vil også være en styrke for sentrum.

Befolkningsveksten som er ønsket i kommunen vår kan ikke betjenes av sentrum alene. Jeg vil gjerne komme med en oppfordring til kretsene, kom på banen og fortell oss hva dere trenger! Hva skal til for at livet i akkurat din krets blir bedre og samtidig kan lokke til seg enda flere innbyggere?