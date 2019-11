«Nyttig snoking med en viktig funksjon»

Meninger

Tirsdag kom skattelistene for 2018. Det var i mange år den store dagen for alle som var nysgjerrige på naboens formue, sjefens inntekt eller om kjæresten virkelig hadde så god råd som han skrøt av. Dette var dagen da vi kunne sjekke inntekten og formuen til alle vi ville, og uten at de ante noe som helst om det.