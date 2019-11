«Hva er Senterpartiets sanne ansikt?»

Meninger

Skrevet av Børge Dahle

I et framtidig klimavennlig samfunn er forståelsen av landbruket som verdiskaper avgjørende. Sjølbergingsprinsippet er grunnleggende for rettferdig fordeling av ressurser og for å redusere en stadig økende transport med katastrofale CO2 utslipp.

En gjennomføring av SP landbrukspolitikk og disktrikspolitikk er derfor avgjørende for å skulle lykkes i veien mot et klimanøytralt samfunn. Det er med bakgrunn i bondens ressurser grunnlaget for en bærekraftig verdiskaping skapes. Matproduksjon, skogsdrift, arealavståelse for fritidsutvikling, forvaltning av kultur- og naturlandskap er kjernen i verdiskapingen.

Har man forstått alvoret i klimautfordringen skjønner man at det er galskap å importere (og transportere) store mengder kjøtt til et land som selv sliter med overproduksjon.

Årsaken er selvfølgelig internasjonale økonomiske avtaler som ble inngått i en tid da klimautfordringene ikke var på dagsordenen.

Det er lite framtidsrettet å ikke ta vare på vår attraktive natur - og kulturlandskap som åpner for et friluftsliv som skaper bolyst og gode opplevelser for fastboende og besøkende.

SP-politikk er derfor viktig for det grønne skiftet lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Erfaringer viser dessverre at når en helhetlig reflektert politisk forståelse skal synliggjøres på konkrete lokale saker kommer disse verdistandpunkt i skyggen.

For SP er et sammensatt parti. Sp har støtte fra ”grønne” radikale miljø – og klimaforkjempere til konservative klimafornektere som kun er opptatt av egeninteresser.

Lokalt står ”høvdingene” fram i sine nettverk med maktposisjoner for å ivareta egeninteresser. Det er for så vidt forståelig, men problemet er at SP som parti i den konkrete situasjonen forlater flertallet av sine velgere. De glemmer å lytte til folket. Ikke bare til egne velgere, men også til flertallet av grunneierne, til bygdas befolkning og fritidsinnbyggere.

Oppdal har i flere tiår redusert sitt omdømme og svekket sin attraktivitet som bokommune og fritidskommune på grunn av ”lokale høvdinger” som i liten grad har vært opptatt av en helhetlig samfunnsforståelse og av Oppdalsamfunnets framtid.

Skiløypa i Gjevilvassdalen handler om så mye mer enn ”skiløype eller ikke”. Standpunkt i saken viser forskjeller i politisk verdigrunnlag som også vil være avgjørende for Oppdal i en moderniseringsprosess.

Framtiden for Oppdal som bo - og hyttekommune er fantastisk. Spesielt i den siste valgperioden har politiske føringer vært tuftet på et kunnskaps- og framtidsrettet grunnlag. Å skulle trekke reguleringsplanen for Gjevilvassdalen er å snu en positiv utvikling.

At SP valgte å gå sammen med V, SV og Krf skapte håp for en videreføring av en framtidsrettet utvikling - et håp som vår nye ordfører kan være på vei til å slukke ved første anledning. Kanskje er det lurt å lytte til SP-leder Vedum som mener politikere må lytte til folket. Vel 3000 har til nå skrevet under et opprop som ber politikerne om å bevare Gjevilvassdalen som et unikt friluftsområde sommer som vinter.