Dårlig råd i fylket er dårlig nytt for Oppdal

Meninger

Denne uka ble det kjent at utbyggingen ved Oppdal videregående skole (OVS) henger i en tynn tråd, samtidig som Oppdal sentrum ligger langt bak i køen for flomsikring.

La oss ta OVS. Fylkesrådmannen foreslår at fylket bør gå for et billig alternativ. Det vil si en begrenset ombygging av skolen til en kostnad på 110 millioner kroner, og ikke den store utbyggingen som skolen selv ønsker. Dermed ligger det an til at det er kun det som beskrives som «MÅ-tiltak» som blir utbedret. Forslaget gir blant annet ikke rom for etablering av verkstedarealer for bygg- og anleggsteknikklinja.

Tar opp kampen mot fylkesrådmannens innstilling om utbyggingskutt Oppdal videregående skole, med rektor Torkil Svorkmo-Lundberg i spissen, har på ingen måte gitt opp å få en fullverdig oppgradering av skolen vedtatt på fylkestinget.

Rektor Torkil Svorkmo-Lundberg er naturlig nok svært skuffet over fylkesrådmannens innstilling. Men, som han påpeker, det er foreløpig kun en innstilling. Saken skal behandles av politikerne på neste ukes møte i hovedutvalg for utdanning. Rektoren fortjener ros for å snakke sin sjef midt imot, og stå opp for den videregående skolen han leder. Det er ikke alle offentlig ansatte som har det motet. Og her skal også fylkeskommunen ha ros for at det er såpass høyt under taket at de lar intern uenighet komme fram uten represalier.

For rektoren er det eneste mulighet å ta dette offentlig, hvis han skal lykkes i å endre vedtaket. Det er politikerne i fylket som bestemmer, og de kan som kjent påvirkes. Oppdal og Rennebu har nå fire personer i fylkestinget, jeg tar det for gitt at de jobber med denne saken i sine partigrupper. Dessverre sitter ingen av dem i hovedutvalget for utdanning, men saken skal uansett til fylkestinget 11. desember.

For Oppdal er det selvsagt uheldig hvis det ikke blir en skikkelig utbygging av den videregående skolen nå. Ikke minst for elevene på bygg- og anleggsfag, som må dele sin skolehverdag mellom skolen og leide verkstedlokaler. Men det er begrensede midler. Alternativet som fylkesrådmannen selv omtaler som et framtidsrettet alternativ, vil koste 224 millioner kroner. Velger politikerne dette må de kutte 114 millioner kroner et annet sted. Det kommer til å bli et tøft valg.