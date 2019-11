«Skiløype på veien, eller ikke...»

Meninger

Skrevet av Oppdal Høyre ved Olav Martin Mellemsæter, Ketil Jacobsen og Thorvald Storli

Som politikere er vi valgt av folket til å prioritere hvordan felleskapets interesser og skattebetalernes penger skal forvaltes lokalt. Som folkevalgt er vi ombud for alle, også de som bokstavelig ikke kan reise seg å kjempe sin egen sak. Vi er ombud for de som er helt avhengige av et kommunalt tjenestetilbud i hverdagen sin og for de som ikke makter «å skrike høyt» i den offentlige debatten.

Her leverer de oppropet til ordføreren - over 3000 vil ha skiløype Engasjementet har hele veien vært stort rundt den betente skiløypesaken i Gjevilvassdalen. Torsdag troppet mange opp for å vise sin misnøye mot Sps forslag om å sette strek over løypa.

Sammenhengen med skiløype på veien i Gjevilvassdalen og kommunens primæroppgaver er økonomi;

Vår oppgave som folkevalgte er å prioritere de midlene som ligger til en kommune innenfor gitte rammer. Dette være seg helse, omsorg, skole, vei, næringsutvikling og tekniske tjenester med flere. Disse oppgavene koster penger og vår utfordring er til enhver tid å fordele midlene på best mulig måte, for å få mest mulig igjen for skattebetalernes penger og kommunens inntekter.

«En tragisk og kunnskapløs politisk styring?» - Min første tur til Gjevilvassdalen var i 1959 og siden har jeg vært der hvert år, skriver Børge Dahle i dette leserinnlegget.

Det er ikke så vanskelig å komme på gode tiltak vi gjerne skulle ha brukt penger på. Når politikere kommer med forslag om nye tiltak eller investeringer i kommunen, kommer raskt et spørsmål i retur: hva med inndekning? Det å prioritere innenfor budsjettet er en utfordring og handlingsrommet er lite.

I forslag til budsjett fra kommunedirektøren for 2020 ser vi at flere av prioriteringene vi gjorde i handlingsplanen, er satt på vent, som følge av den økonomiske situasjonen.

Prioriteringer som:

600 000 kr til økt bemanning på kulturskolen

481 000 kr til ergoterapeut

1 700 000 kr til økt bemanning på helsesenteret

700 000 kr til økt bemanning i hjemmetjenesten

1 000 000 til kommunepsykolog (lovpålagt!)

Dette utgjør tilsammen 4 481 000 kr og er viktige tjenester vi i 2020 ikke har råd til å tilby innbyggerne i Oppdal.

I tillegg bevilget kommunestyret i siste møte 2 300 000 til utbedring av vann og avløp i forbindelse med etablering av nytt veikryss samt vedlikehold/reparasjon av bad på BOAS. Dette ble finansiert med serielån over 20 år, en kostbar finansiering som vil følge oss i mange år.

I tillegg vet vi at kostnadene ved utbedring av vannskadene på BOAS vil beløpe seg på 5-10 millioner og at vi må gjøre flomsikringstiltak i sentrum for 10 millioner som ikke kan utsettes.

Beløpene begynner å bli store!

Løypestriden: «Ordfører, hold deg til fakta» «Det kjennes litt som å diskutere med religiøse fanatikere, det fristes jo med både nirvana, paradis og 72 jomfruer», skriver Oppdal SV i dette leserinnlegget.

Så kommer vi til skiløypa og kostnadene forbundet med den. Hvor er inndekningen i denne saken?

I februar gjorde kommunestyret ett vedtak, uten å finne inndekning, om å sende saken til skjønnsretten. Det kostet kommunen i underkant av 5 millioner i saksomkostninger, pluss 10 millioner i erstatninger. Slik vi leser saken, må en ta høyde for minst 15 millioner til (overskjønn og høyesterett). Kostnaden kommunen står ovenfor ved å kjøre saken videre er uviss, men at totalkostnaden ligger et sted mellom 15 - 30 millioner er meget sannsynlig.

Hva skal vi da velge bort, i tillegg til det kommunedirektøren allerede har gjort av innsparende tiltak for neste års budsjett?

Er hyttefolk og innbyggerne i Oppdal villige til å betale mer i eiendomsskatt? Hvor mye penger er du villig til å betale for å finansiere at 2,5% av det totale løypenettet i Oppdal ligger på en vei, når det ligger godt til rette for alternative løyper?

Vi i Oppdal Høyre mener det er feil å bruke så mye av felleskapets penger på å ekspropriere veien til skiløype, på bekostning av de andre oppgavene som ligger til kommunen.

Oppdal kommune kan ikke forfølge en sak hvor vi risikerer å pådra oss store kostnader på prioriteringer som faller langt utenfor kommunens primæroppgaver. Derfor stemmer vi for å stoppe saken nå.

Ola Husa Risan (Sp) føler kritikken er ufortjent Oppdal Senterparti kjenner seg ikke igjen i kritikken som har kommet fra samarbeidspartiene Venstre, KrF og SV.