«Dette er ikke vrangvilje»

Meninger

Skrevet av Grethe Gunnes og Marit Bjerkås, kommunerepresentanter Rennebu Arbeiderparti

Kommentar til leserinnlegget «Kva vil vi med nerbygda i Rennebu? Skal vi spare oss til fant?»

Det fremstilles som om det er vrangvilje som er årsaken til avslaget på det fremlagte kontraktsforslaget. Dessverre mangler det anonyme leserinnlegget i Opdalingen vesentlig informasjon om hva som faktisk ligger i avtalen vi så langt har stemt imot og det mener jeg folk fortjener å vite.

Rennebu kommune gir bort skolebygget på Voll, men ønsker å beholde barnehagedelen selv. Voll Flerbrukshus AS, bestående av Rennebu Normisjon og Rennebu EnSpire forening, vil ikke overta gammelskolen og vil heller ikke godta å skille ut barnehagedelen av bygget.

Saken handler om et kontraktsforslag fra Voll Flerbrukshus AS som kommer til politisk behandling. Der legges det opp til at Rennebu kommune gir bort all bygningsmasse, utenom gammelskolen. I tillegg legges det opp til at Rennebu kommune leier tilbake barnehagelokalene.

Utfordringen kommer først og fremst når utleietakstene legges frem. Kommunen har forsømt sitt ansvar med vedlikehold av bygningsmassen over flere år. Derfor legges det inn over 300.000 kr ekstra pr år i utleieprisene - slik kan Voll Flerbrukshus AS sørge for at bygget vedlikeholdes og utvikles. Kommunen er selv ansvarlig for vedlikehold i barnehagedelen slik at den er i godkjent stand.

Behovet for vedlikehold er velkjent. Vi tror få, om noen, politikere i Rennebu kan stå frem å si at de har satset stort på vedlikehold av kommunale bygg. Skolelokalene på Voll er dessverre ikke alene om vedlikeholdsbehov. Avtalen blir ekstra krevende å vedta når det legges opp til at vi skal øke barnehagebudsjettet for Voll barnehage med 300.000 kr i året som skal gå til vedlikehold og utvikling av bygget.

Samtidig som vi skal vedta budsjett og økonomiplan der det ligger inne 500.000 kr for 2020 deretter 200.000 kr årlig til vedlikehold av alle kommunale bygg i hele Rennebu. Som folkevalgte for hele Rennebu klarer vi ikke å være med på å gi 300.000 kr årlig i en tiårsavtale til vedlikehold av et bygg vi gir bort, mens vi vedtar 200.000 kr årlig i økonomiplanen til vedlikehold av den totale bygningsmassen vi eier.

Det er altså ikke vrangvilje. Men det blir krevende å finne argumenter som kan forsvare å gå for denne avtalen i møtet med våre ansatte i helsetjenestene, i skolen eller i barnehagene når de lurer på hvorfor vi ikke prioriterer kommunal bygningsmasse høyere.

Vi har trygdeboliger som er i svært dårlig stand, det er hjemmene til noen av våre svakeste innbyggere. På Arbeidssenteret gis mennesker et fantastisk tilbud, der personer som står utenfor vanlig arbeidsliv møtes og gjør en innsats for fellesskapet tilrettelagt på deres premiss - men lokalene er forferdelig dårlige

Dette er dessverre bare noen av de utfordringene vi har med den kommunale bygningsmassen vår. De ville nok gjerne hatt 300.000 kr årlig til utbedringer, de må dele 200.000 kr med alle de andre kommunale enhetene.

Vi håper Voll Flerbrukshus AS vil være villige til å komme tilbake til bordet for å diskutere et avtaleforslag som kan ivareta intensjonen om fortsatt liv og røre på Voll, men med et økonomisk opplegg som kan stå seg politisk over tid. Vi tror det finnes muligheter, men slik avtalen ligger nå, er det umulig å gå for den.