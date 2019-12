- Joda, det var plass i herberget

Meninger

Jeg vil på denne måten takke for usedvanlig god service ved Oppdal Turisthotell i en hektisk førjulstid.

En hyggelig resepsjonist tok imot meg, litt før fire natt til fredag 13. desember. Ikke bare fikset hun et rom, som jeg kunne ha så lenge jeg ville utover dagen - uten at det kostet noe ekstra - til tross for at hotellet skulle fylles med julebordgjester og det egentlig ikke fantes ledige rom.

Hun lot meg også parkere rett ved inngangen, så jeg slapp å gå fra og til parkeringsplassen på det glatte føret, og hun bar opp bagasjen to etasjer og helt til rommet. I min tilstand, med prolaps i ryggen, var det en ubeskrivelig lettelse, men absolutt ingen selvfølge.

Når jeg så ikke fikk sove, gikk jeg til frokostsalen litt før 07.00. En annen hyggelig dame sa at frokosten egentlig ikke begynte før 07.30, men at jeg selvfølgelig kunne forsyne meg av det hun hadde satt fram. Frokostbuffeten var fortreffelig, med varm og kald mat i alskens varianter - en perfekt slutt/start på min dag før jeg gikk til sengs.

Etter en god dags søvn fikk jeg til overmål fylt termosen med kaffe - uten at det kostet noe - hos tre andre damer i resepsjonen, etter at jeg hadde sjekket ut.

Hotellet av edel årgang, fra 1924, er i seg selv verdt et besøk. Men det er god, gammeldags service som gjør at jeg garantert kommer tilbake.