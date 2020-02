Meninger

Skrevet av Frode Haarstad

Jeg prøver, stort sett, å holde et ganske positivt fokus på hendelser og ting som foregår rundt meg, men her kommer et aldri så lite hjertesukk.

Etter å ha tilbrakt hele helga og litt mer i Trondheim, der jeg rett og slett går inn for å treffe så mange mennesker som mulig, kjenner jeg, for første gang i mitt liv, at det begynner å tære på kreftene å presentere meg som stolt oppdaling. I hvert fall sånn innimellom …

Det viser seg da at jeg kjenner en del folk rundt omkring. I tillegg får jeg inntrykk av at enda flere later til å kjenne meg. Jevnt over treffer jeg utrolig mange trivelige mennesker på min vei!

Jeg prater villig vekk om de flotte hotellene i Bøgda Mi, om godt handelstilbud fra en offensiv bransje, om ventelister på håndverkere fordi alle er opptatt med både nye og gamle kunder, om afterski med god stemning, om at vi er kåret til en av landets beste kommuner å bo i flere år på rad og at vi er gudbenådet med vakker natur, bare for å nevne noe.

Likevel er det veldig mange som hevder at Oppdal er død og begravet. Dette pga. åtte kilometer skiløype. Det tabloide begrepet «kranglebygda» får stadig nytt vann på mølla (eller heter det vind nå..). Jeg prøver å kontre med fakta om både samarbeid, utbygging, samarbeid, investering og samarbeid, men skiløypestriden sitter tungt i hos svært mange, får jeg inntrykk av.

Klart, noen av disse har enda ikke fått med seg at mattilbudet i skianlegget er fullt av spennende nyheter av svært høy kvalitet og noen er bare kverulanter som påstår at vi ikke engang har klart å ha felles heiskort for alle oppfartene. La oss holde disse utenom.

Det er likevel mange som assosierer Oppdal med denne perlen av ei skiløype som vi p.t. står uten. Gammel kjærlighet ruster aldri, sies det. Sjalusi og hevnlyst utløses av nøyaktig samme årsak. Uenigheten rundt denne løypa koster rett og slett jævlig masse penger! Noen mener at de har rett til å koste masse penger, mens andre mener vi bør stå sammen for å få de inn. Den ene gruppa er vesentlig mindre enn den andre – jeg bare nevner det!

Som stolt oppdaling som sjelden legger skjul på hvor jeg er fra, vil jeg påstå dette går utover butikken min på sikt. Skal man tolke ut ifra «brøyternes» ord og handling så tåler man gjerne å gjøre seg til uvenn med folk så lenge det gagner egen butikk.

Jeg prøver å passe mine egne saker, men som oppdaling har denne saken dessverre blitt ganske «min». Vi er mange som rammes av saken direkte, men også av konsekvensene et slikt omdømme fører med seg.

Hadde det vært lokalvalg i år ville min stemme gått til demokratiet.

Innlegget ble først publisert på Frode Haarstads facebookside Oppdal Frode.