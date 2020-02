Striden i Gjevilvassdalen - Hvor står saken?

Meninger

Skrevet av Thorvald Storli

Nå går saken til overskjønn, og før retten har sagt sitt, blir ikke vedtatte reguleringsplan satt ut i livet. Forhåndstiltredelse ble ikke vedtatt i kommunestyret, da flertallet var av den oppfatning att det var for stor risiko og uoversiktlig økonomisk. Dvs. at vii må sitte stille, vente og se.

For mange skjønner jeg at dette dreier seg om å verne Gjevilvassdalen. Det er en ærlig sak å kjempe for! Etter min mening foregår kampen på «feil bane».

Slik jeg ser det, er det i behandlingen av arealdelen i kommuneplanen dette hører hjemme. Den skal nå ut på høring, og vil kreve flertall i kommunestyret for å bli vedtatt. Resultatet kan like gjerne bli begrenset hyttebygging, men helårsvei i dalen.

Slik saken nå går slik jeg ser det, blir ett eventuelt ønske om vern for mange, stoppet av et lovverk som ikke egner seg til å fremme et ønske om vern. Nå behandles retten til helårsvei kontra skiløype for allmennheten.

Hva innebærer det?

Forvaltningen = grunnleggende rettsregler i ett samfunn, skrevne og uskrevne iflg. lovdata:

1. Bruk av veien. Mindretallsretten i sameieloven.

2a. Ekspropriering/tvang. Alle andre alternativer skal være utredet og prøvd.

2b. Andre alternativer skal ikke finnes.

Ja, Thorvald Storli, hva holder dere egentlig på med? Vi er mange som lurer på det. Hvorfor er det så viktig å brøyte veien inn i Gjevilvassdalen?

- Hva med en liten bensinstasjon ved Gjevilvasshytta? Hva er vitsen med Norges vakreste dal hvis ingen bruker den, spør Odd Nyberg i dette leserinnlegget.