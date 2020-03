Hytteeiere, skam dere! Det eneste dere mangler er nok fantasi

Meninger

Er det virkelig så vanskelig å holde seg hjemme da? Er det så vanskelig å slippe egoismen litt, mens dette viruset herjer?

Hvordan tror dere dagens flyktninger har det i de forferdelige leirene de bor i? De har ingen plass å flykte. De må kjempe for å overleve, for å ha nok å spise og for å holde varmen. De kan ikke løpe ned til en butikk å hamstre mat. De har ingen hytte de kan reise til.

Skam dere! Dere/vi har absolutt alt vi trenger av mat, varme klær,internett, fjernsyn og en plass å bo. Det eneste dere mangler er nok fantasi.

Finn på noe hjemme, enten med eller uten barn. Om du er alene: gå deg en tur og nyt det naturen har å by på.

Dere syter verre enn små barn. Lytt til de råd som kommer. Tenk på at dette vil gå over. Å komme til hytta i påska er virkelig ikke det viktigste å tenke på nå.

All ros og takk til dere som jobber i helsevesenet, i butikk, skoler etc. Det hadde stoppet helt opp uten dere.

