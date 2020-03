- Jeg registrerer en del misnøye rettet mot hyttefolket, uten at jeg helt forstår hvorfor

Meninger

Kjære Oppdalinger!

Jeg har fritidsleilighet på Oppdal og er en del av det såkalte hyttefolket. De siste fire årene har jeg tilbragt all min fritid her og jeg elsker den vakre bygda deres. Folkene er også særdeles trivelige

I det siste har jeg imidlertid registrert at det er en del misnøye rettet mot hyttefolket uten at jeg helt forstår hvorfor.

De fleste har forholdt seg lojalt til oppfordringer og sentrale forskrifter på grunn av den alvorlige situasjonen vi nå står ovenfor.

Jeg tror det på sikt er uhensiktsmessig av det politiske flertallet i Oppdal å opptre slik de nå gjør. De hever seg over loven og gir alle inntrykk av at de ikke er velkommen.

Det hadde vært bedre å nå være litt raus og vist forståelse for at det av smittevernhensyn noen ganger er hensiktsmessig at noen er på hytta. Å innta denne holdningen kommer virkelig til å gå ut over det lokale næringslivet.

For å bidra til den nasjonale dugnaden for å hindre smitte og beskytte de sårbare, stilles derfor vår leilighet til disposisjon til alle oppdalinger som av smittevernhensyn måtte ha behov for annet sted å være Det er bare å ta kontakt så ordner vi med nøkkeloverlevering.

Jeg gleder meg til å komme til Oppdal igjen!

Monica Grøtte Estenstad