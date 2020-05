Elevene skal velge den videregående skole de selv ønsker

Meninger

Skrevet av Trøndelag Høyres fylkestingsgruppe ved Pål Sæther Eiden, Henrik Kierulf og Ingvill Dalseg

Høyre ønsker at vi skal satse på profilskoler, skoler som spesialiserer seg på fag som det er behov for i lokalsamfunnet og hvor den enkelte skole har et sterkt fagmiljø. Elevene våre fortjener skoler som gir dem en utdanning, en utdanning som gir muligheter på arbeidsmarkedet.

Høyres fritt skolevalg-tvang truer de videregående skolene i Trøndelag Vi som kjenner Trøndelag, geografien, demografien og næringslivets behov, skal altså ikke lenger få ta beslutning om noe som har stor betydning for skoletilbudet til elevene våre.

Kyrksæterøra vgs. tilbyr faget Teknikk og Industriell produksjon, naturlig nok i en industrikommune, og tiltrekker seg mange søkere fordi skolen leverer godt innenfor dette faget. Guri Kunna vgs. satser naturlig nok på havbruk. Høyre fikk støtte for at Oppdal vgs opprettet steinfag i «skiferbygda», og vi håper på en landslinje for realfag i Trondheim selv om Arbeiderpartiet i Trondheim sier nei.

En slik spesialisering er viktig for næringslivet i distriktene og for elevene. Det er også nødvendig hvis vi skal beholde gode videregående skoler i alle deler av fylket.

Arbeiderpartiet har nylig sendt et leserinnlegg til fylkets aviser hvor de angriper Høyres ønske om at elevene skal kunne velge selv hvilken skole de vil gå på. For Høyre er koronakrisen ingen grunn til å frata elevene valgfriheten og i stedet la politikere bestemme hvilken skole som er best for hver enkelt. Skal vi tilby skoler med spesialisering på enkelte fag må elevene også få anledning til å velge disse skolene.

Mens elever i enkelte fylker har valgfrihet får ikke skoleelevene i Trøndelag den samme retten til å bestemme selv.

Vi i Trøndelag Høyre ønsker at elevene i fylket vårt skal få ta valg om sin egen utdanning selv.